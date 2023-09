Enrique Cerezo: "No estoy ni en el cuerpo de Rubiales ni en el de Jenni, no sé quién le tiene que pedir perdón a quién"

Enrique Cerezo no ha dudado en aprovechar su última comparecencia pública para dar su opinión sobre los últimos sucesos acontecidos en torno a la Federación Española de Fútbol tras el beso de Rubiales a Jennifer Hermoso. Al respecto, el presidente del Atlético de Madrid ha declarado que no sabe "quién tiene que pedir perdón a quién" por el beso en la ceremonia de premios de la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Lo ha hecho en las fiestas de la localidad de Majadahonda, donde ha sido el encargado de dar el pregón antes de dar su opinión tres días después de la renuncia de Rubiales al cargo de presidente de la RFEF. "Yo no estoy en el cuerpo de Jenni Hermoso ni en el cuerpo de Rubiales, por lo que no sé quién le tiene que pedir perdón a quién", ha arrancado en una exposición culminada con poco interés.

Ni me preocupa ni me importa ni me gusta hablar de ello

"Si le tiene que pedir perdón Rubiales a Jenni, pues se lo tendrá que pedir... si no se lo pide ahora se lo pedirá dentro de poco. Yo creo que tiene que ser así, pero es un tema que personalmente ni me preocupa ni me importa ni me gusta hablar de ello porque no tengo nada que decir", ha sentenciado.

La opinión de Cerezo sobre la salida de Carrasco

Además, el presidente ha aprovechado para tocar uno de los palos más calientes del mercado estival del conjunto colchonero, la salida de Carrasco, a la que tampoco ha dado gran importancia. "Carrasco ha hecho bien en marcharse, el contrato que le ofrecían era diez veces mayor y yo hubiera hecho lo mismo", ha zanjado.