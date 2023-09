Carvajal niega una agresión sexual en el Mundial de 2018 y su vinculación a partidos políticos

Dani Carvajal se ha pronunciado públicamente para calificar como "totalmente falsas" todas las informaciones publicadas sobre él los últimos días, "desde mi vinculación a partidos políticos a una agresión sexual en el Mundial de Rusia 2018".

"Me parece absolutamente lamentable y sumamente delicado que los medios tengan derecho a escribir de manera impune dando credibilidad a palabras de terceros, manchando mi nombre y honor", ha denunciado el defensor, que ha anunciado que "ya he emprendido acciones legales".

El lateral derecho del Real Madrid ha salido al paso tras las declaraciones de un traductor que supuestamente trabajó con la selección española, Álex Peña, en una entrevista en el canal de YouTube Che América Latina, donde aseguraba que "Carvajal me dijo 'oye, dile a esta chica que le quiero meter la p... hasta la garganta".

Además, el defensa español también se ha referido a las voces en redes sociales que le sitúan como simpatizante de Vox después de sus polémicas declaraciones sobre el 'caso Rubiales', cuando evitó referirse a Jenni Hermoso como víctima tras el beso del presidente de la RFEF.

"En ningún momento he dicho que [Jenni Hermoso] no sea víctima, digo que tiene que preservar la presunción de inocencia de todas las personas", matizó después. "Si está pasando un mal momento [Jenni Hermoso], entiendo que hay que solidarizarse con ella, como con cualquier persona. Tampoco creo que Rubiales esté pasando momentos agradables", añadió Carvajal, que dejó claro que su postura es que "no puedes culpabilizar a nadie sin ninguna sentencia firme".

Las palabras del intérprete

El intérprete narra en el vídeo que estaba hablando con tres chicas cuando aparecieron Nacho Monreal, Dani Carvajal y David de Gea. Fue entonces cuando los futbolistas le pidieron que les preguntara a las mujeres si querían ir a una fiesta con ellos.

"Nos vamos a un hotel, a la suite, pidieron vodka, fumaron shisha, bailaron. Y yo traducía todo lo que me decían, muchas de las cosas subidas de tono. Me dice Carvajal: 'dile a esta chica que le quiero meter la p... hasta la garganta", asegura. "¿Cómo le voy a decir eso?", se preguntó el traductor, que terminó diciéndole a la mujer que el futbolista le decía que tenía "unos ojos muy bonitos".

Peña revela también que el exportero del Manchester United, pareja de la cantante Edurne desde aproximadamente 2011, terminó pasando la noche con una de las chicas, y muestra varias imágenes de De Gea junto a la joven, así como una suya con la misma mujer.