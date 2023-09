Stan Wawrinka y Julien Benneteau atacan duramente a Piqué tras un nuevo fracaso en la Copa Davis: "Cállate la boca"

Gerard Piqué, posiblemente, se ha convertido en la diana perfecta de un gran número de tenistas profesionales que militan actualmente en el circuito. En 2019, el exjugador del Barcelona, junto a su empresa Kosmos, llegaron a un acuerdo con la Federación Internacional de Tenis para realizar un brutal cambio en el formato de la Copa Davis.

Sin embargo, con el paso de los años la competición ha ido perdiendo fuerza y la empresa de Piqué se vio "obligada", cinco años después, a romper un contrato que supuestamente era inviable para las arcas económicas de Kosmos.

Después de un cambio de formato frustrado, las duras críticas hacia el exfutbolista no tardaron en producirse. Los últimos protagonistas en sumarse a este tipo de reproches fueron Stan Wawrinka y Julien Benneteau. El tenista suizo, hace unos horas, tiró de ironía para lanzar un dardo envenenado a Piqué en su cuenta oficial de Twitter: "¡Gracias, Gerard Piqué. Francia vs Suiza en Manchester, jajaja!, añadió el ganador de tres Grand Slams, haciendo referencia a la poca expectación que había en las gradas de dicha eliminatoria.

Sin embargo, la respuesta de Piqué no tardaría en llegar: "Asistencia del año pasado en la fase de grupos. Puedes compararlo tú mismo. Ya no lo organizamos. Pregúntale a la ITF", declaró Gerard, junto a una imagen donde se puede apreciar la asistencia de público del año pasado, con un total de 113.268 espectadores. Tras esta contestación, Wawrinka pasaría de nuevo al ataque: "Sería genial entender si fue un éxito el año pasado, porque el acuerdo de 25 años terminó después de 5...", añadió nuevamente el suizo. Asimismo, el campeón del mundo con la selección española en 2010 volvió a contestar a 'Stan' para zanjar el asunto del contrato con la ITF: "Aún no lo sabemos… a ver qué dice el juez. Buena suerte el resto de la semana".

A este choque de declaraciones también quiso unirse un exjugador y actual entrenador de la selección francesa de tenis , Julien Benneteau. El galo, en defensa de su compañero Wawrinka, recriminó a Piqué haber "matado a uno de los pilares más importantes del tenis": "¿Cómo te atreves a hablar? Cállate la puta boca", sentenció el ganador de una medalla de bronce en los JJOO de Londres en 2012.