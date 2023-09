Carlos Alcaraz no jugará la Copa Davis

Los últimos meses de Carlos Alcaraz no han sido fáciles, por lo que el murciano será baja para la Copa Davis. Tras la derrota ante Medvedev en las semifinales del US Open, el murciano dejó caer que necesitaba un descanso: "Voy a escuchar mi cuerpo y a ver cómo me levanto mañana. Me he ido cuidando más de lo habitual y veremos a ver lo que me pide el cuerpo. Ha sido una gira larga y necesito descanso".

Horas después de consumarse su eliminación del Grand Slam, se ha confirmado que Carlitos Alcaraz no estará en la Fase de Grupos de la Finales de Copa Davis que se disputa del 12 al 17 de septiembre Valencia. Su lugar lo ocupará Albert Ramos, tal y como ha anunciado la Federación Española de Tenis.

El catalán se une al equipo español, que está bajo las órdenes de David Ferrer, nuevo capitán, y realiza este sábado su primera jornada de trabajo. Aún así, no es la primera vez de Albert Ramos en la competición.

Con cinco eliminatorias de Copa Davis disputadas (seis victorias y dos derrotas), también estuvo convocado para la Final 8 del año pasado en Málaga y le avalan en este año su presencia en la final en Gstaad y en la semifinal en Córdoba. Además, ha llegado a los cuartos de final en Río de Janeiro y en el ATP Challenger de Parma.

El equipo español debuta el 13 de septiembre contra la República Checa. Dos días después, el viernes 15, se enfrentará a Serbia y el domingo 17, a Corea del Sur.