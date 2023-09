La autocrítica de Alcaraz al caer ante Medvedev: "No soy suficientemente maduro para manejar estos partidos"

Las cosas no salieron como esperaba Carlos Alcaraz. Su objetivo en este US Open era revalidar título y sumar a su palmarés otro Grand Slam. Sin embargo, el buen hacer de su rival, Daniil Medvedev, acabó con el sueño del murciano.

No es la primera vez que Carlos Alcaraz no consigue sacar adelante un partido de este calibre. A pesar del varapalo que puede suponer el resultado, el español reconoció tras el encuentro que el problema fue, más bien, mental.

"La lección es que no puedo desaprovechar oportunidades y no puedo tener la desconexión que tuve a partir del tie break si quiero ganar más Grand Slam y ser de los mejores. No soy lo suficiente maduro para manejar este tipo de partido", afirmó Carlitos, demostrando una gran autocrítica.

Además, reconoció que el ruso es justo ganador del pase a la final contra Djokovic: "Medvedev se lo merece más que yo. Me ha sorprendido su derecha porque ha aumentado la velocidad y ha cometido pocos errores no forzados. Cuando he hecho saque y volea, él me restaba desde su casa".

A pesar del duro golpe que supone esta eliminación, pues era claro aspirante a ganar el US Open, otra vez, él tiene claro qué es lo que tiene que hacer a partir de ahora. " Yo siempre quiero mejorar y ser mejor. Se aprende más de las derrotas que de las victorias. Tengo que analizar lo que he hecho mal para lo que venga. La temporada sigue y nadie se ha muerto. Hay grandes torneos por delante", sentenció.