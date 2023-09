Fernando Alonso: "No lucho igual contra Carlos Sainz que contra otro piloto"

La mayoría de los fans españoles de la Fórmula 1 viven en una nube desde que Fernando Alonso regresó a la competición por todo lo alto. Su figura ha eclipsado la trayectoria de Carlos Sainz, que cada fin de semana lucha por, al menos, estar en el podio.

El fanatismo de mucha gente por Fernando ha hecho que incluso tengan en entredicho a Carlos Sainz, quien ha llegado a recibir críticas por no acercarse a un alto nivel como el que ha demostrado el asturiano a lo largo de su carrera profesional. Y también se había dudado de que existiese una buena relación entre ellos.

Sin embargo, el de Aston Martin ha confirmado ya en varias ocasiones que eso no es así y en las últimas horas se ha reafirmado confesando que no compite igual ante Sainz que ante el resto de los pilotos.

En una entrevista en El larguero, Fernando Alonso ha explicado que no le gusta "tenerlo delante o detrás". "Creo que nos va mejor a los dos que no. Cuando lo tengo delante o detrás voy con un poco más de margen, aunque no sea mi compañero de equipo, no lucho igual contra Carlos que contra otro piloto", ha dicho el asturiano.

El principal motivo para ello no es otro que la amistad que les une: "No es mi compañero pero es mi amigo, el otro español en la pista y siempre trato de cuidarle mejor que a los demás. Y él también a mí. La defensa de Carlos con Checo y Verstappen luchando por el liderato... Creo que nosotros nos dejamos ese medio metrito. Es un gesto bonito, pero a otro piloto no le das ese 'metrito'".