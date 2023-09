Ciryl Gane aplasta a Spivac en UFC París

Cuando Ciryl Gane cayó en el primer asalto frente a Jon Jones por sumisión en UFC 285 las dudas se cernieron sobre la figura del luchador francés. ¿Tan mala lucha tenía? ¿Había sido suerte todo lo que había conseguido hasta entonces? ¿Cuál era el nivel real de Gane? Bien, después de UFC París una parte considerable de estas dudas quedaron resueltas.

Pese a que la pelea no llegó ni a los dos asaltos, pudimos ver al luchador francés imponerse de forma contundente frente a un peleador con un nivel de “wrestling” razonable. No es que Spivac sea Khabib, pero sí que tiene varias finalizaciones en UFC y un número considerable de derribos. El moldavo lo intentó en dos o tres ocasiones, pero no consiguió nada. Ya sabemos que Gane puede hacer un “sprawl”.

Castigo en la zona media

Sea como sea, Ciryl Gane impuso su striking y su movilidad frente a un adversario que fue a la pelea pero que no estuvo. De este modo, el francés le trabajó la zona media a placer, hasta que quebró la voluntad de su rival. Con el hígado hecho paté, Spivac solo puso esperar a que el árbitro parara la pelea.

Gane, por tanto, vuelve a la senda de la victoria, creando un punto cero a partir del cual rehacer su camino al título. Ahora bien, parece que no quiere hacerlo con prisas y, cuando Bisping le preguntó en el octógono al final de la pelea con quién quería pelear ahora, el francés dijo que le daba igual (aunque UFC puede que no piense lo mismo, ya que su realizador no paró de enfocar a Aspinall mientras hablaba Gane).