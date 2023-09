Horario del Alcaraz - Arnaldi de los octavos de final del US Open: dónde ver en directo, online y por TV desde España

Carlos Alcaraz sigue su camino para poder revalidar el título en el cuarto y último Grand Slam de la temporada, el US Open. Tras la victoria ante Daniel Evans en cuatro sets (6-2, 6-3, 4-6 y 6-3), el murciano se ha plantado en la segunda semana del torneo con unas muy buenas sensaciones y con un juego que maravilló, por momentos, al público estadounidense.

En el siguiente escalón del US Open tendrá que enfrentarse al italiano Matteo Arnaldi, que venció sorpresivamente al británico Cameron Norrie en tres sets, por 6-3, 6-4 y 6-3. El pupilo de Juan Carlos Ferrero, a partir de octavos de final, tendrá una dura pendiente que subir si desea conquistar nuevamente el trofeo de la 'Gran Manzana'. A priori, Sinner, Medvedev y Djokovic, serían los supuestos rivales a batir en caso de que siga ganando durante esta segunda semana de competición.

Horario

El partido correspondiente a los octavos de final del US Open entre Carlos Alcaraz y Matteo Arnaldi está previsto para este próximo lunes 4 de septiembre. De momento, no hay fijado un horario oficial, pero se prevé que no será antes de las 01:00 de la madrugada en España.

Televisión

El partido entre el español y el italiano del US Open se podrá ver, en exclusiva, en Movistar + (Movistar Deportes). Además, esta compañía contará con varios canales habilitados (TV, plataformas y app) donde mostrarán todos los partidos del torneo.

Online

Desde 20 Minutos os ofreceremos toda la última hora del encuentro de octavos de final de Carlos Alcaraz en las pistas de Nueva York. Con nosotros tendrás las mejores imágenes, las impresiones del partido, las declaraciones y una crónica del encuentro de la primera ronda del último 'grande' de la temporada.