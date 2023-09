Lewandowski carga contra el colectivo arbitral: "Están matando a LaLiga"

El jugador del FC Barcelona, Robert Lewandowski, realizó unas declaraciones en 'Eleven Sports' donde critica duramente al colectivo arbitral. Estas palabras del polaco han salido a la luz justo antes de volver al Sadar, lugar donde fue sancionado con 3 partidos durante la temporada pasada por tocarse la nariz mientras salía del terreno de juego.

"La competición no es lo suficientemente atractiva en el juego de ataque. Los árbitros están matando a LaLiga. En algunas situaciones te permiten demasiadas cosas en defensa", declaró con contundencia el delantero blaugrana.

Además, Lewandowski declaró que existen diferentes criterios en jugadas totalmente similares: "Si hago una falta, de repente hay una interpretación diferente, y una tarjeta amarilla para que no haya problemas. No es normal. No quieren promover el juego de ataque", añadió.

Asimismo, el polaco se quejó de la permisividad del colectivo arbitral con algunas acciones defensivas: "LaLiga no es ofensiva ni atractiva por esto. Es extraño, porque los árbitros parecen saber que hay un equipo que no quiere jugar al fútbol, se lanza, finge, provoca y cometen faltas", finalizó '9' del FC Barcelona.