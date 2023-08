El enésimo día de la marmota para Mbappé y el Real Madrid

En menos de 24 horas hemos vivido el último culebrón exprés de la saga Kylian Mbappé-Real Madrid, después de un verano donde hubo más interés en los medios por vender el posible fichaje que en el club blanco por llegar a realizarlo. Mientras, la realidad es que restan menos de dos días de mercado de fichajes, y un movimiento así se antoja más que complicado, imposible.

En la mañana del miércoles, el diario digital Voz Pópuli anunciaba que el Real Madrid presentaría por fin una oferta al PSG por Mbappé, después de lograr que el club francés rebajase sus expectativas. Sin embargo, unas horas después Josep Pedrerol dio la cara para desmentir la información, y para asegurar por su parte que la plantilla blanca está completa y cerrada.

Para completar, Ibai Llanos desveló en directo que alguien del club, probablemente un jugador, le confesó que Mbappé no vendría. Y así pudimos vivir, en apenas unas horas, el resumen de la historia de amor no correspondido entre Madrid y Mbappé de los últimos seis años. Porque sí, el amor del Madrid no es correspondido y, por muchos cómics y documentales que saque Mbappé afirmando lo contrario, nunca lo ha sido.

Ibai dice que le preguntó a un jugador del Madrid sobre Mbappé y le dijo que NO VENÍA pic.twitter.com/im2Q1LEgOh — Danik (@DanikRM_) August 30, 2023

Lo cierto es que este verano el Real Madrid al menos se curó en salud. Ni una oferta en firme, ni la más mínima señal oficial de interés en un fichaje que resultó en humillación para el conjunto blanco el año pasado. Sus jugadores, como Rodrygo, sí se pronunciaron, pero de ahí no pasó la cosa. El único error quizá fue no firmar a cualquier otro atacante, ya que la falta de dorsal '9' alimentaba la esperanza de la afición.

Carlo Ancelotti, además, ya ha pedido en más de una ocasión otro atacante fundamentalmente porque el equipo lo necesita. Por ahora cuenta con tres, cuatro con Brahim, y Joselu como único punta. Por eso la sombra de Mbappé ha estado siempre ahí, porque resulta incomprensible que un equipo que aspira a todo tenga la línea ofensiva menos completa y potente del panorama internacional.

El anzuelo lo lanzaron Mbappé y Paris Saint-Germain con esa pelea por la no renovación del atacante galo que resultó en su expulsión de la plantilla para entrenar con los reservas. Duró hasta que el PSG le necesitó para ser competitivo, y la pantomima organizada por Mbappé y su clan terminó surtiendo efecto. Había vuelto a utilizar al Real Madrid para su propio beneficio personal, para ejercer presión y seguir mandando en el club parisino, asegurándose de cobrar sus primas de fidelidad.

Al final, ni Kane ni Osimhen, ni ningún otro atacante ha recalado en el club merengue, ni de que vaya a suceder en estas últimas horas. Mientras, Mbappé no hace un solo gesto público que indique que quiere cambiar de aires. Es lo que hay, es lo que ofrece el Real Madrid, plantilla cerrada hasta el año que viene, pero al menos ha evitado que le vuelvan a romper el corazón. Ahora sólo queda que no se lo rompan a la afición merengue, porque el equipo parece que se queda 'cortito' pese a la calidad de sus integrantes.