Zverev se queja del fuerte olor a marihuana en el US Open: "Está por todos lados"

La nueva edición del US Open de los Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada, está recibiendo numerosas quejas por parte ciertos jugadores en sus primeros días de competición. El alemán Alexander Zverev fue el último tenista en mostrar su descontento tras recalcar en rueda de prensa el fuerte olor a marihuana que existe en la pista 17 del torneo americano.

Este hecho no ha pasado desapercibido en el complejo tenístico Billie Jean King National Tennis Center y los medios aprovecharon la oportunidad para preguntar al tenista alemán sobre dicha situación: "Sí, está por todos lados", añadió el alemán después de doblegar a Aleksander Vukic en la primera ronda del US Open.

"Está por todos sitios. La pista entera huele a porro. Solo he jugado aquí una vez, pero sí, la pista 17 apesta definitivamente como el salón de Snoop Dogg", recalcó Alexander Zverev entre risas. Asimismo, el actual jugador número 12 del ranking ATP bromeó sobre esta situación y añadió que no era el culpable de ese olor: "No tengo nada que ver con esto, eh. Podéis ir a olero...", finalizó el tenista de Hamburgo.