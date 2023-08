La falta de respeto de Bublik a Thiem en el US Open: "Estoy harto de devolver la carrera a discapacitados"

US OPEN

Durante este pasado lunes, el US Open abrió sus puertas de cara a una nueva edición del torneo americano durante esta presente temporada. Sin embargo, fue una jornada donde la polémica y la falta de respeto estuvo presente en uno de los partidos más significativos del día.

El encuentro entre Alexander Bublik y Dominic Thiem, correspondiente a la primera ronda del torneo, transcurría de forma habitual hasta que al tenista kazajo se le ocurrió realizar un comentario en voz alta mientras se jugaba el segundo set: "Estoy harto de devolver la carrera a gente discapacitada", añadió el jugador de origen ruso.

Tras el partido, este comentario desafortunado llegó a los oídos de Dominic Thiem, exnúmero 3 del mundo, en la rueda de prensa posterior al encuentro: "Sí, es un comentario duro, algo que no deberías decir en general, ya sabes, solo por respeto. Tal vez él no quería decirlo de esa manera", añadió el campeón del US Open en 2020.

">

El partido, que finalizó con un marcador favorable a Dominic Thiem por 6-3, 6-2 y 6-4, rompió con una mala racha de ocho torneos seguidos de Grand Slams sin pasar de la primera ronda, un dato muy significativo teniendo en cuenta el nivel mostrado por el austriaco antes de su lesión de muñeca.