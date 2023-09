Los diálogos de Álvaro y Azara, capítulo 2: la semana grande de UTMB y un final inesperado

*Conviene leer hasta el final del artículo. Las historias, a veces, acaban bien; otras veces, no.

Principios de julio. Allí se quedaban, en la meta de Vielha, un minuto antes del diluvio. Azara García de los Salmones -cántabra, cabezota y pasión desbordada más allá de su menudo cuerpo- ganaba la CDH, una de las carreras estrella de Vall D'Aran by UTMB, 110 kilómetros, destrozada. A su lado, sosteniéndola, Álvaro Postigo -vasco, ángel de la guarda y santo a la vez-. Cuatro días antes, ella protestaba, no se veía; él sabía que si nada fallaba, ganaría.

Finales de agosto. Aquí están, en Chamonix, donde cualquier atleta de montaña sueña con estar una vez en su vida. Es la semana del Ultra Trail del Mont Blanc, UTMB, la carrera que cambia vidas. Azara correrá la CCC, 101 kilómetros con 6.100 metros de desnivel positivo. Es la favorita número uno. Ella dice que no, pero es que sí.

Sentados en un banco cualquiera de este paraíso, el periodista lanza preguntas, las justas, y ellos toman la palabra: Álvaro y Azara, él y ella.

¿Cómo llega Azara a la carrera? ¿Cómo es convivir con ella las semanas previas?Álvaro: Aunque ella está ahora con los nervios típicos, de todos los corredores, para esta carrera viene en fuerte, en forma. Aunque ahora todos los corredores empiezan a mentirse para hacerse daño y dicen que les duele todo, las cosas se han hecho bien. Está para hacer una buena carrera, mientras pueda correr y comer.

​Respecto a lo de convivir y aguantarla antes de la carrera, ufff. Si ella misma no se aguanta, imagínate yo. Eso es porque todos los corredores tienen al lado a buenísimas personas, porque si no estarían solos en la vida. Fuera bromas, tenemos una paciencia infinita, aunque a veces la sobrepasan y hay que pararles los pies. Yo alguna vez la he tenido que decir 'hasta aquí, te permito cosas, pero hasta aquí no', porque llega un momento en que ellos mismos se hacen daño, entran en una conversación de agredirse, de decir que 'todo esto es una mierda'. Vale, yo te permito que me trates mal, entre comillas, siempre que sea en beneficio tuyo, estés estresada, te lo permito si eso te hace estar tranquila, pero que encima tú te trates mal yo no lo permito y me largo de ahí. Llega un momento en que son como niños, no racionalizan y pierden el sentido de la realidad.

¿Tú eres consciente de ese estado mental al que llegas?Azara. Sí, soy consciente y siempre crees que lo cambiarás para la siguiente carrera, pero no puedes. Llega un punto en el que no puedes y no puedes contigo misma. Debe compensar porque seguimos adelante. Para mí, como correr es mucho más que competir, es mi forma de ser, supongo que por eso no puedo tirar la toalla.

¿Hasta que punto cambió la temporada la victoria de Vall D'Aran?Azara. Es que el abandono del Mundial me afectó muchísimo, y encima cuando es por algo que no es culpa tuya, me dejó muy muy tocada y necesitaba una carrera donde plasmar lo del Mundial. Yo sé que llegaba muy fuerte y en forma y no se pudo sacar ese trabajo. Parecía que después de ahí ya me tenía que retirar

​Álvaro. Hombre, te entra la frustración de tanto trabajo que no sale. Es que sabiendo que estás bien... sabes que no fue culpa de los corredores. Yo este Mundial creo que se hizo fatal y le echo toda la culpa a la Federación Española de Atletismo. Y le dejó muy tocada. Los corredores de allí parecía que habían ido a la guerra. Fue una encerrona, una carrera muy alpina, con mucho desnivel, y no se podía correr. Y encima, renuncias a tantas cosas por la Federación... no puedes correr carreras antes, no te pagan por competir, lo que me parece un desagravio. Es un despropósito. Yo culpo a la Federación. Yo he tenido que estar haciendo arroz para los corredores, coserles los chalecos, cosas que tenía que pagar de mi dinero yo cuando estaban los otros allí. Te frustras y no sacas nada en claro.

​Azara. Es que tu ilusión siempre es representar a tu país, y ves que te entregas y desde fuera la ayuda es cero patatero...Yo tengo claro que no voy a volver porque nos toman por el pito de un sereno. Han querido hacer ver que se apostaba por el trail pero luego nada. Es un cachondeo. El Mundial ha sido una mierda de organización y una falta de respeto a los corredores. Yo ya no voy a renunciar a más cosas por esta carrera.

Volviendo a CCC, ¿cómo han ido sus últimas semana de entrenamiento? ¿Cuántos kilómetros por semana ha hecho?Azara. Pues metiendo varias semanas de carga que me han machacado bastante. Esta vez hemos tenido continuidad y he terminado la última semana muy cansada. Entreno seis días, descansamos los jueves, pero en kilómetros no te sabría decir.

​Álvaro: os escucho y habláis mal. Eso no es entrenar. Lo importante es la supercompensación. Lo que importa no son los kilómetros que suman, lo que impresiona es que seas eficaz. Tienes que entrenar poco siendo lo más eficaz posible. Una cosa es ir cada día a sentirte el más poderoso del mundo, y luego claro, llegas como un escombro a casa. Pero entrenar, ser profesional, es entrenar poco para ser muy eficaz un día, y eso requiere el mínimo entrenamiento posible, no el máximo. Es como si estás echando gasolina y tienes un agujero.

¿En qué momento de la carrera sabe que está bien o mal?Azara. En un ultra puedes empezar de unanera y luego cambiar a otra, porque son muchas horas, pero normalmente sabes ya al inicio si vas a ir bien o no. Las sensaciones no suelen engañar, aunque a veces puedas darle la vuelta.

¿Tiene algún tipo de referencia para estas carreras?Azara. Me pone muy nerviosa la gente que va con referencias y tiempos, y con todo medido. Yo no quiero saber de todo eso. Yo cuando veo corredores que publican estadísticas... me agobia. Yo siempre salgo a mis sensaciones de carreras, no calculo nunca.

Álvaro. Esto es muy fácil, en cuanto se gana la CCC. ¿11 horas y 40 minutos? Pues ya está, para ganar hay que hacer eso.

Azara. Que sí, muy bien, pero yo no voy a echar cuentas. Lo intenté una vez en mi vida, el año pasado en UTMB, y me volví loca. Yo no puedo hacer mi carrera en función al ritmo de otras rivales. Tengo que ir según mis sensaciones.​ Yo no funciono así. Con los años que llevo corriendo me conozco perfectamente.

​

¿Cómo hace Álvaro de psicólogo en carrera? ¿Cómo elige las palabras?​Álvaro. Me pone del hígado, porque se piensa que tienes referencias de todos, que no tienes coberturas. En ese momento ya no rigen. Lo que tienes que hacer es pasar totalmente de ellos y concentrarte mucho en que coman lo que tienen que comer y se lleven lo que se tienen que llevar. El resto, solo dicen tonterías. Interpretan todo como les sale de las narices. Pero animo nada, ¿para qué?

​Azara. Si estoy fastidiada, él no me dice que siga por seguir.​

¿Pasa por su cabeza el 'qué dirán' cuando piensa en retirarse?Azara. Te diría que quien dice que pase, miente. Por supuesto que lo pienso, que va a pensar la marca, tu gente, y claro que te presiona. Es un hándicap. Llega un momento en que me da vergüenza retirarme, aunque sé que no es realista.

​Álvaro. El élite parece que solo puede ganar o retirarse. Y luego la gente te dice 'es que solo vais a ganar y si no os retiráis', y no, perdona. Si un élite se retira es porque han petado y han dado todo lo que han podido. Luego viene un ránking 700 por detrás y queda quinto y parece que es el rey. Pero no, lo que pasa es que los de delante han ido a ganar con todo y han caído fulminados. Y cuando lo das todo, o ganas o mueres.

​Azara. Yo siempre he explicado que prefiero mil veces entrar la 50 que no entrar en meta. En Tailandia entré andando y tan tranquila. Cuando te retiras es porque realmente es inviable, no te queda más.

​Álvaro. Es mucho más duro retirarse.

​Ázara. Lo que pasa es que tienes que luchar y luego encima escuchar tonterías, porque los medios a veces son muy necios.

¿Y eso por qué?Azara. Porque enseguida se critica y a veces la forma de decirlo es muy dura.

Álvaro. Se desprecia el trabajo que hace el atleta.

Azara. En el Mundial de Innsbruck se hablaba de la selección como si hubiera fracasado, sin más, y no se tiene en cuenta que fueron allí, lo que trabajaron y que lo dieron todo.

Álvaro. Ellos fueron unos valientes, lo dieron todo y lo intentaron aunque no lo consiguieron. A lo mejor el fracasado es el que escribe.

Azara. Se critica mucho sin darse cuenta del trabajo que hay detrás.





¿Cómo mantiene la ilusión y el nivel tan arriba después de tantos años?​Azara. Quiero creer que tiene que ver que soy muy metódica y profesional. Y me he lesionado muchísimo, pero luego me motivo para seguir entrenando como si no lo estuviera. Y la pasión tiene mucho que ver.

​Álvaro. Es verdad, la gente piensa que los vídeos que hace cuando se levanta cada mañana son de postureo. Se levanta y parece el día de la marmota, como si hubiera descubierto algo: 'Qué bien, voy a correr', dice. Chica, que llevas 30 años corriendo ya hombre. Para ya, pero no, ella tiene la misma ilusión que siempre por correr.

Un par de días después de esta charla, y un par de días antes del inicio de la CCC, Azara salió a correr por Chamonix, trote de activación para terminar de amueblar la cabeza y despertar al cuerpo. Al ratito notó un pequeño pinchazo en el gemelo que creyó inofensivo. La molestia mutó en dolor y el primer diagnóstico apuntó al sóleo. El miércoles seguía doliendo, corriese más despacio o deprisa. El jueves por la tarde, entre lágrimas, Azara García de los Salmones anunciaba en sus redes que no tomaría la salida en la CCC. "A veces, el deporte que tanto amo es tan tan injusto", sollozaba.