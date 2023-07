Una montaña rusa llamada Azara García de los Salmones

Azara García de los Salmones, dama del trail running español, una de las muchas, está "plof". Así se define, aunque sonría cuando el miércoles la presentan como la gran favorita para ganar la PDA, tortura sobre 113 km que el viernes recorrerá un paraíso llamado Valle de Arán, con apellido de garantía, UTMB. Sonríe una y otra vez la cántabra, bromea, y se confiesa ya poco después: "No estoy bien, el palo del Mundial de Innsbruck fue muy gordo y me ha afectado fisicamente y en el coco. Me tuve que retirar por unas ampollas, algo que no me había pasado nunca, nunca. Y llegaba mejor que nunca".

Y sigue el machaque psicológico: "Ya tengo 40 tacos, muchas lesiones y estoy un poco cansada. Y te digo una cosa, no creo que compita en más Mundiales". Parece languidecer la tormenta cántabra y ni Álvaro parece hallar consuelo: "Estamos buscando soluciones a estos problemas pero no los encontramos", confiesa él, una buena persona de diccionario: marido, terapeuta, fotógrafo y ángel de la guarda de Azara, profesión no lo suficientemente reconocida durante los últimos años. Pero él sabe que todo cambia en su universo, unos kilómetros después la vida puede ser otra.

36 horas después, el día amanece nublado en Les, donde 1.500 atletas se plantan en la línea de salida de la ya referida CDH. Al ganador le aguardan unas 13 horas, al último, más de un día por la montaña. Para imaginar tamaña proeza hay que ponerse un dorsal.

Al frente, Azara y su 'no sé, no sé'. Al lado, la créme del trail español, con las soberbias Nuria Picas y Maite Maiora al frente. La prueba femenina supera en quilates a la masculina y todas las miradas están fijas en ellas. "A ver qué pasa", susurra Álvaro.

Pasa que su compañera de vida vuela desde el primer kilómetro, que recorre en menos de 4 minutos. Y la historia no cambia durante el resto de la carrera, con Azara delante del todo y pese a todo, pues la prueba alcanza la dimensión de hazaña por las condiciones climatológicas, que la sitúan en otra dimensión y ponen en alerta a todo el equipo de seguridad de la organización.

Son las ocho de la tarde cuando Azara García de los Salmones cruza la línea de meta. Es la primera mujer en cruzarla y solo ocho hombres han llegado antes. Sonríe todo lo que puede y le deja un cuerpo destrozado tras 14 horas y 14 minutos, abrazándose a Rafa, a su entrenador, Jordi, el mánager de la marca HG y, por supuesto a Álvaro, que deposita con mimo sus cuarenta y pocos kilos sobre la silla, pues apenas puede tenerse en pie y comienza a marearse.

Apenas una hora después, el infierno se desata sobre el valle en forma de tormenta eléctrica, y la CDH es suspendida cuando todavía quedan más de mil corredores padeciendo en la montaña. Uno por uno terminarán siendo evacuados a lugar seguro, donde ya se encuentran Azara y Álvaro, que firma el epílogo: "Podrán hablar psicólogos, entrenadores, compañeros o amigos, pero quien se levanta y acuesta a diario con Azara soy yo. Sabía que estaba en muy buena forma tras el chasco del Mundial y han sido semanas muy duras en todos los aspectos, pero tenía la esperanza de que pudiera pasar algo así. Ella es así".

Un día después, Azara ya está soltando piernas, entrenando con la bici. Ha salido el sol.