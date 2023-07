"Yo necesito salir a la montaña para disfrutarla como hobby, no como una obsesión"

En Vielha, Oihana Kortazar volvió a ser asombrosa. Poco importaba que hace unas semanas terminara tercera en el Maratón del Mont Blanc o ganara Desafío Somiedo. Se plantó en la salida de la PDA (55 kilómetros) y acabó antes que nadie. Y entonces, ya pudo contarle a su marido que dos días antes había hecho un ligero entrenamiento de 22 kilómetros. A sus 39 años, Oihana parece haber encontrado la plenitud como deportista siguiendo una receta que se antoja sencilla: disfrutar de lo que más ama, la montaña, sin cifras, datos o estadísticas. Solo salir a correr y pasarlo bien lo más rápido posible. Y le funciona.

¿Fue la carrera perfecta?Todo salió bien porque terminé ganando, pero si que pasaron muchas cosas a las que no estaba acostumbrada. Fui mucho mejor en las bajadas que en las subidas, cuando suele ser al revés. Y fue una de las primeras veces en las que me exigían tanto material obligatorio, así que noté un pequeño lastre los primeros kilómetros con todo moviéndose en la espalda. Luego ya me fui acostumbrando.

Agujetas ya ni tendrá...Tengo los cuádriceps un poco cargados, pero agujetas como tal, no. Ya he hecho un poco de descanso activo, con bici, andando... así que estoy bastante recuperada.

Dice que se sintió mejor en las bajadas que en las subidas. ¿Es usted el tipo de atleta que seguía más por datos que por sensaciones?Totalmente por sensaciones. No miro nunca datos de pulso o potencia, porque sé cuando voy por encima de pulsaciones y cuándo no. Son detalles que si tuviera que estar fijándome, por mi mentalidad, me rallaría mucho y me quitaría las ganas. Al principio sí tenía entrenador, me fijaba umbrales, pero ni entonces me hacía mucha gracia. Le doy a inicio al reloj y lo paro cuando acabo, y punto.



¿Cómo es una semana tipo de entrenamiento?Entre semana suelo hacer el mismo tipo de entrenamiento, recorrido y esas son mis referencias. Yo vivo en un pueblo de la cosa, si el finde hay competición y compito muchos fines de semana, mi semana tipo es de asfalto, unos 30 kms o 40 en llano, con desnivel, y series en asfalto y en cuesta. También bici de spinning sobre todo, entrenamientos más focalizados, y 4 días de entrenamiento de fuerza, menos dos días antes de la carrera. Una hora de fuerza, es superimportante. En 2015 empecé y noté un antes y después, justo cuando nació mi hijo. Y si no hay carrera, sábado y domingo hago entrenamientos variados en la montaña.

Toca usted todos los palos de entrenamientoEso me hace disfrutar, varío mucho. Y así disfruto. Muchas veces me pongo a pensar en cómo se verá desde fuera , pero a mi me mantiene tranquila y feliz. Lo necesito para que el hobby no sea una obligación. Yo todavía no sé qué entrenamiento haré cada día exactamente. Necesito disfrutar de la montaña, que no me corten las alas, pero también utilizo la cabeza, me cuido la alimentación y esas cosas, aunque tampoco me peso los alimentos.

Es un alma libre...Sí, mi marido me dice que siempre hago lo que me da la gana, jeje.

¿Y por qué una temporada con tantas carreras?Prefiero correr mucho, yo lo decido, nadie me lo dice, ni de coña. Yo el fin de semana si estoy apuntada a una carrera es que tengo la obligación de ir. Pero si no hay carrera y pretendo entrenar, siempre va a haber algo de obstáculo que se me pone por delante y tiene prioridad, los niños, los horarios, los exámenes, me rallo y termino entrenando regular. Pero si estoy apuntada, aunque sean carreras populares aquí cerquita, voy.