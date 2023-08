Holloway jubila al zombie coreano en UFC Singapur

Uno de los principales reclamos de UFC Singapur era ver si Jung Chan-sung, el zombie koreano, todavía pertenecía a la élite. Su derrota frente a Alexander Volkanovski hace algo más d eun año fue tan estrepitosa, había tanta diferencia de nivel, que daba la sensación que el surcoreano había entrado en decadencia.

El “korean zombie”, por tanto, entraba en el octágono en modo ordalía, preguntándose a sí mismo si todavía podía competir. Y lo cierto es que durante el primer asalto dio buenas sensaciones. Conectó varios golpes de poder sobre Max Holloway y consiguió un asalto bastante igualado, que no es poco teniendo en cuenta quién era su rival. El problema es que, a partir de ahí, las cosas se le complicaron. En el segundo asalto ya besó la lona en una ocasión y en el tercero llegó la puntilla. Chan-sung salió a por todas, tratando de buscar los intercambios del todo o nada y las cosas no le salieron bien. Holloway supo posicionarse mejor y fue más rápido para tocar con su mano derecha la cabeza de su rival, que cayó a la lona completamente fundido. De hecho, dio hasta algo de grima ver la caída del coreano.

MAX HOLLOWAY KNOCKS OUT THE KOREAN ZOMBIE #UFCSingapore pic.twitter.com/RO3iQzPer5 — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) August 26, 2023

El zombie se retira

Tras la derrota Jung Chan-sung anunció lo que muchos esperábamos, que es su retirada. Tras de sí deja momentos inolvidables, como el sometimiento que consiguió de Dustin Poirier, algo que está al alcance de muy pocos. Se va un luchador muy querido en las MMA a los 36 años, pero no hay duda de que hace lo correcto. Sus últimas peleas han sido muy duras y él mismo sabe que ya no puede optar a grandes cosas. Entrevistado por Bisping lo dejó muy claro: “Si ya no puedo aspirar al cinturón es mejor retirarse”.

En cuanto a Max Holloway, el luchador estadounidense lució pantalones rojos en recuerdo de las víctimas y afectados por el brutal incendio de Hawai, su Estado natal. Incluso tras la pelea, casi todas las palabras del luchador fueron para pedir ayuda y visibilidad para los hawaianos que, recordemos, han sufrido un incendio que puede haber dejado más de mil víctimas. En cuanto a sus siguientes pasos deportivos está por ver qué sucede, si prueba suerte subiendo de categoría, acepta una pelea con Topuria o espera a que el hispano-georgiano se enfrente a Volkanovski.