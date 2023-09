Merche García, la campeona del mundo de 15 años que sueña con llegar a UFC: "Sé el talento que tengo y voy a por todas para brillar"

Joel Álvarez, Ilia Topuria o Juan Espino ya triunfan en la UFC. Pero si hay alguien que puede volver a hacer historia en las artes marciales es Merche García, la joven de 15 años que se convirtió en campeona del mundo de MMA en Abu Dhabi a principios de agosto.

La asturiana sueña con llegar a lo más alto del deporte y convertirse así en la primera mujer española en conseguirlo, todo un hito del que la joven habla con sinceridad en 20minutos, además de repasar su corta pero intensa trayectoria hasta el momento.

¿Cómo comenzó su aventura en los deportes de contacto?Empecé cuando era pequeña, con cuatro años, en el colegio, donde hacía judo. También gracias a mi padre, que hacía jiu-jitsu, grappling y MMA, por lo que con siete años empecé a seguir sus pasos.

¿Por qué decidió pasar a las mixtas?Cuando era pequeña, mi padre tenía en el gimnasio muay thai, que es algo parecido. Además, como ya hacía el jiu-jitsu, judo, etc., pues lo que engloba a todos esos deportes es el MMA. Por eso empecé en ello.

¿Cómo ha sido esa transición?El cambio no fue muy grande. Todos esos deportes se asemejan muchísimo. Solo cambian algunas normas de competición, puntuación...

Merche García entrenando junto a su padre. IMAGEN CEDIDA

En un principio iba a participar en categorías de más peso, pero no había más inscritas. ¿Cómo afrontó el cambio?El peso nunca fue un problema. En cada disciplina que hago los peso son diferentes y me adapto bastante bien a ello. No me suele costar mucho bajar, pero tienes que quitar cosas de la alimentación. Quitar sobre todo azúcares, hidratos... Pero lo supimos con un mes y medio de antelación y fue bastante fácil.

¿En qué pensó al proclamarse campeona?No me lo podía creer. Era campeona del mundo después de tantos años y de esta temporada de preparación... Es increíble.

Hay muchas expectativas ante la posibilidad de convertirse en la primera mujer española en UFC. ¿Siente presión?No, yo lo tengo muy claro. Sé el talento que tengo y voy a por todas. Si tienen esas expectativas, que las tengan, que yo voy a brillar.

¿Qué cree que necesita para lograrlo?Creo que el plano psicológico es muy importante. Este deporte es bastante sacrificado. Tienes que dejar de salir y hacer muchas de las cosas que suele hacer la gente.

En mi casa si no estudias, no entrenas

¿Cómo se prepara psicológicamente una luchadora tan joven para afrontar estos retos?Yo siempre digo que estoy en la casa adecuada y en el equipo adecuado. Mis familiares y compañeros me han ayudado bastante. Mi padre, que es entrenador, y mi madre, que se dedica al atletismo, además de mi hermano que entrena conmigo, son un gran apoyo para cuando estás más débil. Siempre te refuerza.

¿Cómo se compagina una carrera profesional en MMA con los estudios?A veces es un como complicado. Tienes que dejar de entrenar, o hacerlo menos horas, para poder estudiar. En mi casa si no estudias, no entrenas.

Merche García durante un entrenamiento. IMAGEN CEDIDA

¿Cómo viven sus compañeros de clase esa evolución en el deporte?Se sienten muy orgullosos. Cuando volví a ver a toda la gente de mi entorno fue muy emotivo. Durante todo el verano no salí nada, fue entrenar día y tarde.

¿Ven arriesgado sus padres que con tan solo 15 años estés ya peleando?No. A mi madre le da un poco más de miedo la MMA por los golpes que pueda recibir, pero mi padre, por ejemplo, ve este mundial como una puerta ya para empezar fuerte mi carrera.

Hay muchas críticas a que niños y jóvenes ya estén compitiendo en estos deportes de lucha. ¿Qué le diría a la gente para que cambie de opinión?Que compitamos tan jóvenes no es nada grave. No nos podemos pegar en la cara. Aquí te puedes lesionar, sí, pero también te puede pasar en natación, en atletismo o en cualquier deporte. De hecho, el fútbol es más lesivo que lo que hacemos nosotros.

Cada vez hay más visibilidad gracias a figuras como Joel Álvarez, Ilia Topuria...

¿Debería cambiar la regulación en España para el futuro de los menores en MMA?Sí, obviamente sí. En el Mundial hay chicos y chicas que llevaban ya seis peleas y yo al ir desde España no había luchado en ninguna todavía. Eso al final es malo porque puede tener muchos inconvenientes luego en la competición. Nos quita posibilidades.

Todavía no hay muchas mujeres conocidas en las artes marciales en España. ¿Por qué cree que es?Es un poco difícil porque las MMA no son muy practicadas, sobre todo por eso de que que aquí los menores no pueden hacerlo. Sin embargo, fuera, en la UFC, las mujeres tienen un nivel increíble.

¿Qué pasos se deben dar en España para que cambie la situación general de las artes marciales?

Ahora mismo aquí no hay mucho dinero para ciertos deportes como MMA donde hay poca gente federada. Hay poca visibilidad, pero cada vez va habiendo más gracias a figuras como Joel Álvarez, Ilia Topuria... Aunque está creciendo, vivir de las MMA en España de momento no es factible.

¿Por qué cree que deberían apostar los sponsors y clubes por este deporte?

Es el más completo que hay. Engloba todos los deportes que hay. El judo, el sambo, combat sambo, el grappling... Yo lo veo como el deporte de los deportes.

¿Espera poder vivir del deporte durante toda la vida?Sí, yo creo que sí, ¿por qué no? Si todo se cumple... Me gustaría empezar aquí en España y luego ya llegando a la UFC podré vivir de ello como hacen muchos competidores ya.