Salma Paralluelo, la niña que se sentía libre al correr y que es campeona del mundo

Que la niña era especial lo supieron mucho antes de tanto revuelo a su alrededor, de tantas llamadas y preguntas para analizar un prodigio llamado Salma Paralluelo. Quizás fue a los siete años, tras el primer entrenamiento de atletismo: "Todo el mundo se quedó asombrado y me dijeron que llegaría lejos".

Lo recuerda así Jaime Paralluelo, el padre, catalán, afable y muy discreto. Su historia la resume en apenas una línea: "Conocí a su madre, que era guineana, nos enamoramos y tuvimos tres hijos, José Jaime, Salma y Lorenzo". Al fondo de sus palabras hay mucho más que contar, una familia humilde y feliz, pero separada por la crisis en 2009, cuando él se fue al paro y ella, Diosdada Ayingono, tuvo que marcharse a Suiza para trabajar. Fue entonces cuando Salma se enamoró del atletismo, que creaba en ella una sensación de liberación que apenas había empezado a conocer. Y por la noche, al otro lado del teléfono, su madre escuchaba sus progresos. Ella solo volvía a casa una vez al año, por Navidad.

Apenas un año después, y quizás en busca de un deporte más colectivo, llegó el fútbol: "Ya lo jugaba en el colegio pero un día fue con sus hermanos a hacerse las pruebas con la UD San José, y resulta que también lo hacía muy bien", recuerda su progenitor.

Desde entonces, fútbol y atletismo convivieron con Salma repartiendo su tiempo extra a partes iguales, y sin descuidar el otro pilar: "No me preocupaba -asegura Jaime- porque ella siempre terminaba aprobando en junio. No sacaba buenas notas pero aprobaba. Siempre ha sido muy responsable".

La juventud de Salma fue así, triunfando en el puente aéreo campo-pista mientras las gradas comenzaban a llenarse de ojeadores conscientes del run-run que provocaba tamaño prodigio: en cuestión de meses se proclamaba campeona de Europa y del Mundo sub-17 y, sin apenas descanso, participaba en su primer campeonato nacional absoluto de atletismo. Tenía 14 años.

La primera decisión llegó cuando tuvo que elegir equipo. Su personalidad quedó fuera de todo duda al exigir que su próximo destino debería aceptar su doble condición de futbolista-atleta y, lo más importante, ella no viajaba sola: o toda su familia o nada. Y todos volvieron a reunirse en Villarreal.

Desde entonces, la historia ya se ha ido conociendo porque Salma nunca ha dejado de crecer. Tampoco las lesiones consiguieron frenarla y en 2022 dudó pero terminó tomando una decisión crucial: "Eligió el fútbol. Yo lo intuía porque creo que se lo pasaba mejor", apunta Jaime.

El día 15 de agosto, nada más derrotar a Países Bajos y meterse en la final del Mundial, Salma Paralluelo llamó a sus padres por teléfono, aunque apenas podía poner palabras a tanta emoción. Jaime Paralluelo, siempre contenido le dio un consejo: "Hija, yo ya sabes que no sé mucho de fútbol, pero en la final intenta pasártelo bien". Salma le hizo caso.