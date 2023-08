"¿Ansu Fati al Real Madrid?, esto es una broma ¿no?" Xavi se molesta por una pregunta sobre el futuro del canterano

El último rumor que corre por el mundo del fútbol tiene miga: ¿podría Ansu Fati terminar en el Real Madrid? La poca continuidad del jugador en el Barcelona e incluso el presunto deseo del club azulgrana de darle salida han dado cuerpo a esta comidilla.

Y este viernes, casi a la misma hora, se preguntaba sobre el asunto a Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, y Xavi Hernández, su colega del Barcelona. "Es un joven con un gran talento que va a tener un gran futuro", ha señalado el italiano, para zanjar el asunto después: "Aquí me quedo".

Poco después, la cuestión cogió el puente aéreo y llegó a Barcelona, a la rueda de prensa de Xavi, que no ocultó la sorpresa: "¿Esto es una broma, no? Ya fui muy contundente. Se generan debates que no tienen ningún sentido. Es muy importante para nosotros y lo va a seguir siendo. Es patrimonio del club".

Lo cierto es que, por el momento, el rumor se ha quedado en eso. La posible salida del canterano de Barcelona es real, pero que su destino sea el Real Madrid es más que improbable. No obstante, la determinación de Ansu Fati no ha cambiado: quiere convencer a Xavi de que merece un puesto en el equipo.