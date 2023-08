Graves insultos de la afición del Atlético contra Joao Félix: "Ese portugués..."

No va a ser fácil la convivencia de Joao Félix en el Atlético de Madrid. El jugador portugués regresó del Chelsea tras su cesión con una idea muy firme: no quiere seguir en el Atlético de Madrid y busca marcharse como sea. Además, el luso quiere un destino particular, el Barcelona. Mientras, Simeone también tiene claro que no lo quiere en sus filas y en la rotación de jugadores ocupa la última posición tras Morata, Memphis, Correa y Griezmann, total nada.

Con este panorama, el Atlético inició ayer la temporada ante el Granada. El partido terminó con un buen sabor de boca para la parroquia rojiblanca: victoria (3-1), liderato, golazos... La noche perfecta. Pero la afición del Civitas Metropolitano no olvida y emitió su particular opinión sobre el portugués con una sonora pitada cuando se escuchó su nombre por altavoces.

Pero la cosa no quedó ahí, y la cosa pasó a mayores durante el calentamiento postpartido. En ese momento fue cuando parte de la afición que todavía quedaba en el campo insultó a Joao Félix con un cántico ya conocido y que hasta hace poco iba dirigido a un compatriota, Cristiano Ronaldo: "Ese portugués....".

Al término del partido, Simeone fue cuestionado sobre su jugador y fue claro: "Veo que la Liga empezó, está con nosotros, sabe lo que necesitamos y queremos le vamos a exigir, tiene que competir con Memphis, Griezmann, Morata y Correa y si está mejor que ellos jugará.