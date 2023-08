Xavi estalla y carga contra LaLiga: "Si este es el producto, es una vergüenza"

Fue un debut amargo para el campeón en la Liga. El FC Barcelona no pudo pasar del empate en el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez en un encuentro en el que el técnico culé, Xavi Hernández, acabó expulsado y cargó duramente contra el arbitraje y contra LaLiga. "Si este es el producto, es una vergüenza", dijo el catalán en la rueda de prensa.

"Normal que la gente no quiera ver fútbol. Esto no ha sido un partido. Esto es así", se quejó después de analizar la polémica jugada del penalti anulado al Barça por una mano previa de Gavi en la jugada. "Para mí se inventa la mano, la mano es inventada, es así", opinó Xavi.

En este sentido, Hernández recordó la reunión de los equipos con el estamento arbitral: "Uno de los puntos era que entendían a los entrenadores, y a mí no me han entendido, y el segundo que para pitar manos tenían que ser claras y esta no lo era", ha subrayado.

"Ya en la reunión me dio mala espina. El VAR es una herramienta fantástica y no se usa bien. Es una pena", criticó, volviendo a insistir en que "la mano de Gavi no queda claro". También hizo hincapié en que "en la reunión nos dicen cosas que no se cumplen". "Estamos contrariados, ha sido una injusticia muy grande, para mí es una vergüenza absoluta", sentenció.

También valoró la expulsión de Raphinha por roja directa: "La responsabilidad es del árbitro, es el que pone los límites. Raphinha se ha equivocado porque habían pasado muchas cosas antes. Es una evidencia. Esa es mi sensación y mi opinión".

Sobre el partido, Xavi reconoció que "hos ha costado en la primera parte, en la segunda hemos estado muy bien y hemos dominado el partido, con ocasiones, una pena no marcar el gol". Y quiso hacer "autocrítica", admitiendo que tienen "que mejorar mucho", entre otras cosas "en el juego, en el resultado", puesto que "nos llevamos un punto insuficiente", aunque "ha sido un partido muy difícil de jugar".