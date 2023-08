Piqué explica a Ibai el error ante el Inter que anticipó su retirada: "Sin él, la Kings League hubiese empezado más tarde"

Gerard Piqué ha vuelto a acaparar los focos después de mantener una distendida y larga charla con su amigo y socio Ibai Llanos en Twitch. El futbolista, acostumbrado a hablar de todo sin pelos en la lengua, habló de sus momentos más duros y de su pasado, desvelando secretos como el momento en el que decidió poner fin a su carrera deportiva para arrancar la Kins League tras un grave error en un partido de FC Barcelona.

Todo se remonta al duelo de Champions entre el Barça y el Inter del pasado curso, un partido muy complicado para el central, que le dio la determinación para tomar una decisión que ya barruntaba, la de colgar las botas para dedicarse a otro tipo de proyectos. Y es que, en una jugada aparentemente poco peligrosa, el central levantó los brazos y dejó pasar un balón aéreo que terminaría aprovechando Barella para anotar.

"Sin este gol quizás no habría Kings League", confesó el central, que aseguró a continuación que "si las cosas hubieran ido bien", se "hubiera retirado a final de temporada" aplazando el actual proyecto que lleva a cabo junto a Ibai.

El error que le abrió las puertas del Barça

Sin embargo, este no fue el único secreto que desveló el exjugador azulgrana en una charla en la que incidió en el valor de saber levantarse cuando las cosas no van bien. Y es que, de no ser por un error similar al ocurrido ante el Inter durante su etapa en el Manchester United, el defensor no hubiera podido vestir la camiseta del Barça en el momento en el que lo hizo.

Junto a las imágenes del momento, Piqué narró un error de marca en un balón colgado por el Bolton al área del United. El defensor salta mal y no despeja un balón aprovechado por Anelka para marcar. "Si no hubiera fallado, me habrían ofrecido la renovación y no habría vuelto al Barça", afirmó, asegurando que en ese momento perdió toda la confianza de Sir Álex Ferguson.

El proyecto fallido de fundar un equipo regional

Respecto a la Kings League, el exdefensor también mencionó un proyecto que ideó junto a Ibai que hubiera sustituido por completo la actual competición. Su plan, según relató, consistía en fundar un equipo de fútbol regional para hacerlo crecer con el apoyo de sus seguidores en Twitch. "En ese proyecto nos calentamos y luego, por lo que sea, aparecen otras cosas y no acaba saliendo", argumentó Piqué para ahondar en la importancia que tienen los momentos puntuales en el camino del futuro

Debes disfrutar del momento sabiendo que luego pueden ir mal

"La vida son momentos, cuando las cosas te van muy bien debes disfrutar del momento sabiendo que luego pueden ir mal, y cuando van mal no debes hundirte, sino estar ahí, sufrirlo, y poco a poco van a ir mejor", sentenció al respecto.