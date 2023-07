Piqué, el último en hablar sobre el culebrón Mbappé, sabe cuál puede ser su destino

No hay quien quede libre o sin dar su opinión sobre el culebrón Mbappé. A pocos días de la final de la Kings League en el Metropolitano, el programa de Ibai Llanos también dio pie a discutir sobre el tema y el que se mojó en esta ocasión fue Gerard Piqué.

Aprovechando su presencia, Ibai recordó al exazulgrana la famosa imagen en la que no consigue cazar al francés durante un partido de la Champions con el Barcelona, para después hacerle la pregunta del millón, a la que Piqué respondió: "Mbappé tiene opciones de jugar en el Real Madrid".

Poco después, el exfutbolista también reconoció que piensa que el francés "esta jugando un poco" con el equipo madridista durante todo este tiempo.

Tenga o no razón Piqué, lo cierto es que el tiempo sigue pasando y el futuro del crack galo no está ni mucho menso claro. Hace unas horas rechazó el ofertón millonario del Al Hilal, que le ponía 300 millones por temporada, mientras el PSG intenta venderlo como sea y el Real Madrid no dice ni mu.