Las raquetas de Venus Williams se pierden en Bahamas y esta es su curiosa reclamación: "Tengo un partido hoy..."

Venus Williams está en apuros. La legendaria tenista estadounidense aterrizó hace tres días en Montreal para la disputa del WTA 1.000 de Canadá, no como su equipaje, que voló en dirección contraria hacia las Bahamas, y que ahora debe recuperar en cuestión de horas para saltar a la pista. Una misión 'imposible' para una jugadora que ha lanzado un curioso mensaje de reclamación contra la aerolínea.

"Querida American Airlines. Me encanta volar con vosotros, incluso estoy en el programa de fidelidad. No estoy segura de por qué habéis mandado mi raquetero a Bahamas cuando yo he viajado a Montreal", arranca su mensaje dirigido a la compañía aérea.

"Tengo un partido hoy. He estado intentando conseguir mi equipaje durante tres días. Creo que he gastado todos mis datos ilimitados llamándoos, que ha sido todo mi trabajo día y noche. Ha sido muy divertido", sentenciaba con ironía un mensaje en que deja ver su desesperación.

Lo cierto es que la tenista se enfrenta a una verdadera misión imposible, pues su debut en Montreal está programado para esta jornada, a la 1.00 de la madrugada del lunes al martes en España, contra su compatriota Madison Keys.