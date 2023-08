Sandhagen completa su metamorfosis frente a Font en UFC Nashville

Cuando Israel Adesanya se enfrentó por segunda vez en UFC a Alex Pereira, muchos pensaron que, a la vista del poder noqueador del brasileño, era buena idea desarrollar el grappling. Esto, como vimos, no sucedió, y Adesanya prefirió continuar con el striking. ¿Qué quiere decir esto? Que transitar del striking al grappling no es tan sencillo. El grappling exige tiempo y un acondicionamiento físico muy particular que hace que controlar esta parte de las MMA sea muy difícil. Esto es, precisamente, lo que da más valor a la victoria de Cory Sandhagen por decisión unánime en UFC Nashville.

Rápido, técnico y preciso

Lejos de su versión de striker, que es excelente, el estadounidense completó una pelea de grappling con la que anuló a Rob Font de principio a fin. Si el peligro del puertoriqueño eran sus golpes pesados, Sandhagen supo colocar el enfrentamiento donde no iba a recibir ningún daño. Así discurrió el primer asalto, donde Font trató de conectar golpes pesados, pero con poco éxito. Sandhagen, por su parte, iba soltando pocos golpes y muy controlados, esperando a que su rival expusiera la pierna adelantada. Por ahí vinieron todos los derribos. Y es que todo lo rápido, técnico y preciso que era Sandhagen en su versión striker, lo es ahora en su versión de grappler.

Sí que es cierto que, pese a su dominio abrumador, Sandhagen no hizo demasiado daño a Font. Solo consiguió colocar algunos codos aislados pero no pudo finalizar a su rival, a excepción de esa D’arce que con la que casi consiguió la sumisión en el quinto asalto. Sea como sea, Sandhagen se fue a su casa con una decisión unánime y sin recibir golpes: muy inteligente.

¿Hasta dónde puede llegar esta versión de Cory Sandhagen? Bien, si pensamos que con lo que tenía antes, es decir, con su striking, no le dio para ganar a los mejores de la división (Petr Yan o Sterling), lo cierto es que tiene todo el sentido del mundo mejorar considerablemente la lucha para, de esta forma, tener más posibilidades en el futuro. Con más armas en el arsenal, con striking y grappling, es mucho más probable que Sandhagen pueda hacerse con el cinturón. En cualquier caso, ya ha hecho algo que no todo el mundo puede, que es evolucionar (cuando ya está en la élite).