Brutal tangana en la conferencia de prensa del combate de boxeo de Nate Diaz y Jake Paul

Hace pocos días Jake Paul se quejaba de la escasa promoción que estaba teniendo su próximo evento de boxeo frente a Nate Diaz y, como por arte de magia (o más bien de marketing), el equipo de seguridad de Jake Paul propicia una tangana en la rueda de prensa de la velada en la que volaron los golpes. Nada nuevo bajo el sol.

Está claro que el youtuber y ex actor de la casa Disney necesitaba algo como esto y lo ha conseguido con este viejo truco. UFC no descansa este fin de semana y había que llamar la atención como fuera.

En el plano deportivo esta pelea no plantea mucho más interés que las anteriores. De nuevo, podremos ver a una estrella de UFC en retirada boxeando contra Jake Paul, que todavía no se ha animado nunca a probar las MMA frente a estos luchadores.

El boxeo de Nate Diaz

En cualquier caso, el estado de forma y las capacidades pugilísticas de Nate Diaz han generado dudas. Parece que el artista marcial está bastante pasado de peso y que su boxeo dista mucho del mejor nivel. Así lo ha aseverado el boxeador olímpico Esquiva Falcao que ha entrenado con Diaz para esta pelea:

“Hice un sparring loco con ese tipo. Al principio pensé que estaba cansado y al final parecía que se estaba muriendo, ¿sabes? [...] Pero al final nos fuimos a 12 asaltos en los que se comió muchos golpes pero también dio los suyos. [De todas formas] Nate Díaz tiene mal boxeo. El boxeo no es para él. Le elogio porque es un guerrero, un buen luchador, un tipo con gran jiu-jitsu, pero no es bueno en el boxeo. No puedo mentir, no puedo decir que se convertirá en campeón mundial si entrena duro porque su boxeo es malo. Si entrara en un torneo de boxeo perdería. La cosa es que tiene corazón, le gusta pelear. Pero en cuanto a la técnica, es malo”.

Es verdad que el boxeo de Diaz es muy particular, pero también es cierto que es con este boxeo con el que el de Stockton ha parado los pies a McGregor. Habrá que esperar al sábado para ver qué pasa.