La lesión de Luciano Sánchez tras la dura entrada de Marcelo: una reconstrucción completa de rodilla y un año de baja

La escalofriante lesión de Luciano Sánchez, jugador de Argentinos Juniors, tras un desafortunado lance con Marcelo (Fluminense) ha conmocionado al mundo del deporte. Las imágenes de la grave lesión han dado la vuelta al mundo, y ahora se ha conocido el alcance de un golpe que da miedo ver en las repeticiones.

Días después del accidente vivido en el duelo, ha trascendido que Luciano, de 29 años, sufrió un daño sin precedentes en la historia del fútbol, tal y como confesó Alejandro Roncoroni, médico del club, en una entrevista reciente. "En 23 años como médico nunca vi una lesión así, [Donato] Villani (médico de la AFA) en 40 años me dijo lo mismo. Es casi una separación de la tibia y el peroné. Hay rotura de cruzado anterior, posterior y ver cómo están los meniscos. Es una luxación completa de rodilla".

Roncoroni contó también ante los micrófonos de D-Sports Radio el procedimiento que debe seguir ahora el jugador. "Hay que hacer una reconstrucción. Prácticamente es una separación entre el fémur y el peroné. La recuperación es de entre 10 y 12 meses", sentenció.

De mi lado no hay enojo, son cosas que pueden pasar

Un tratamiento muy intenso para una lesión muy dura de la que no culpa a Marcelo. "Me dijeron vino al médico a verme, que preguntó por mí, recibí un mensaje de Instagram pidiendo disculpas, pudimos hablar y le hice saber que se quede tranquilo, que fue sin intención. De mi lado no hay enojo, son cosas que pueden pasar", explicó un hombre que ya ha visto unas imágenes que, sin embargo, no le han quitado las ganas de volver a jugar.

"'Ni la veas', me decían en el club, hasta que en Instagram apareció una foto. Me dio impresión al principio, tomé coraje y la vi. Es chocante", explicó sencillo ante una lesión que le apartará de los terrenos de juego durante más de un año.