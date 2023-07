Eau Rouge y Le Raidillon: las curvas más icónicas de la Fórmula 1... marcadas por la tragedia

El Mundial de Fórmula 1 ha llegado este fin de semana, como viene siendo costumbre desde 1950, al Gran Premio de Bélgica, celebrado en el célebre trazado de Spa-Francorchamps. Un circuito legendario que forma parte del 'Gran Circo' desde su primera edición, y que apenas ha fallado a su cita con el campeonato, salvo por el intervalo entre 1970 y 1985.

Sin embargo, hay una zona del circuito de las Ardenas cuya fama supera a la de la propia pista, y cuya leyenda negra ha creado una mística difícilmente igualable en los tiempos que corren. Hablamos, cómo no, de la célebre curva bautizada como Eau Rouge (agua roja en francés) por el riachuelo que corre por debajo del asfalto, cuyo tono rojizo se debe a la cantidad de minerales (óxido de hierro) que transporta.

Sin embargo, lo que todos conocemos como Eau Rouge en realidad no es una curva, son dos, e incluye el tramo conocido como Le Raidillon, que corresponde ya a la famosa subida en curva que sólo los pilotos más valientes han sido capaces a lo largo de la historia de hacer pisando el pedal de aceleración a fondo. Y con razón, porque son varias (9) las víctimas mortales que ha cosechado ese tramo a lo largo de los años.

No era así en los inicios de la Fórmula 1, no obstante. Eau Rouge nació como la primera curva artificial de la historia del automovilismo en 1939, cuando sus creadores la concibieron para dar más espectáculo. Se pretendía que los pilotos atacasen a gran velocidad y de forma directa el desnivel del 17% de subida hasta Le Raidillon, pero siempre levantando el acelerador en un punto del giro para no perder el coche.

Ambas curvas componen una ‘S’ pronunciada que enlaza una pequeña bajada primero con la exagerada subida. Un tramo que los monoplazas actuales abordan a más de 300 km/h, y que siempre ha sido un desafío para cualquier piloto. En los viejos tiempos, no obstante, era inevitable frenar allí para afrontar con garantías de no estrellarse la siguiente larga curva de derechas que desemboca en otro tramo de gran velocidad, pero los monoplazas modernos permitieron hacer la curva a fondo, y ahí comenzaron los problemas.

Por muy icónicas que sean, las dos curvas son traicioneras. Antes era inevitable frenar precisamente porque, a partir de Eau Rouge, toca afrontar una larga curva de derechas en subida, ciega en salida, y luego pasar la izquierda para seguir con la vuelta. En cambio, la tecnología permitió pasar a fondo por ellas, y con ello se multiplicaron las temeridades.

Son dos curvas sucesivas muy peculiares porque Le Raidillon, por ejemplo, es el único punto del Mundial donde los pilotos deben soportar fuerzas laterales y longitudinales muy elevadas, pero con el añadido de una fuerza vertical elevada, del orden de los 4 G, para la que entrenan su cuello todo el año pensando exclusivamente en este punto. Peligro total y absoluto.

Para que se hagan una idea, cuando la curva se hace a fondo, los pilotos encaran inmediatamente un muro de asfalto con una pendiente equivalente a un edificio de 8 plantas y con salida ciega, donde cualquier error se paga muy caro. Además, hay otro detalle que aumenta aún más ese peligro: si se produce un accidente en la parte alta, que suele ser habitual, cualquier piloto que llegue lanzado por detrás no puede detectar dónde se encuentra el coche siniestrado.

Eso fue exactamente lo que le costó la vida al francés Anthoine Hubert, de 22 años, el 31 de agosto de 2019 durante una carrera de F2; y más recientemente al neerlandés Dilano van't Hoff, a los 18 años, durante una prueba de la Formula Regional European Championship by Alpine en la que se reprodujeron las mismas condiciones que cancelaron de manera polémica la carrera de 2021 en la Fórmula 1.

El día que falleció Van't Hoff llovía a raudales, y la visibilidad era prácticamente nula, pero inexplicablemente no se canceló la carrera como en ocasiones anteriores y se propició el mortal accidente. En el caso de Hubert, homenajeado cada año por Pierre Gasly y Charles Leclerc, había salido de la pista para sortear a Giuliano Alesi, que había trompeado a la salida de Eau Rouge, rebotó contra las barreras de protección y fue embestido violentamente por Juan Manuel Correa.

Just a 17-year-old @Max33Verstappen attempting Eau Rouge in reverse 👀



⏪ 2015 pic.twitter.com/yEYwJpCNYS — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 26, 2023

El piloto estadounidense, para que se hagan una idea de la situación, necesitó 533 días y más de 20 operaciones para recuperarse de las secuelas físicas, aunque las mentales todavía persisten. Dos ejemplos que han alertado a la FIA sobre la peligrosidad del tramo, especialmente en las condiciones extremas de lluvia que suelen darse en Spa, y que plantean de nuevo el debate sobre la seguridad y el espectáculo.

El paddock está completamente dividido al respecto. Unos están a favor de cambiar la configuración de ambas curvas como se hizo en 1994 (por la muerte de Ayrton Senna en Imola), añadiendo una chicane artificial que entierre por completo el legado sentimental y la magia de las dos curvas; y otros abogan precisamente al factor romántico y nostálgico para mantener intacto el tramo, uno de los últimos reductos de la esencia de la F1 clásica y de la épica del automovilismo en plena era de los circuitos urbanos.