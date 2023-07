"Eran las 5 de la mañana y mi móvil empezó a sonar... y Victoria me ordenó que lo apagase": así se enteró Beckham del fichaje de Messi

El 'efecto Messi' ya se ha dejado notar en Miami. Desde su llegada al Inter estadounidense, todo es una revolución: más espectadores, más ingresos por todo, más goles y más victorias. El dueño del equipo, David Beckham, no cabe en sí de gozo.

Precisamente Beckham relataba recientemente en una entrevista a The Athletic como supo que el argentino estaría en su equipo. "Me desperté a las 5 de la mañana porque mi teléfono no paraba de vibrar. Victoria me ordenó: '¿en serio? ¡Apaga el móvil!' Me puse las gafas y dije: ¡Viene Leo! Tengo la piel de gallina cuando hablo de ello".

"Siempre estuvo en mi mente traer a Messi. No hay nadie mejor", recuerda Beckham, cuyo primer acercamiento al padre de Messi tuvo lugar en 2019. Entonces, le susurró a Jorge Messi en Barcelona: "Todavía es pronto, pero nos encantaría tener a Leo en Miami".

Han pasado cuatro años pero, finalmente, los deseos de Beckham, uno de los pioneros en probar suerte al otro lado del charco, han surtido efecto. Él se ha convertido en el buque insignia de la expansión de la MLS, cuyo interés va creciendo año tras año. Y con Messi, el crecimiento puede ser exponencial.