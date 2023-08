Arabia Saudí entra de lleno en el tenis y albergará la próxima 'Next Gen Finals'

El deseo de Arabia Saudí por entrar de lleno en un torneo oficial del circuito profesional de tenis se ha hecho realidad. Tras varios meses llenos de negociaciones, Jeddah será la ciudad encarga de albergar, a partir de este próximo mes de diciembre, el campeonato que contará con los ocho mejores clasificados menores de 21 años, la 'Next Gen Finals'.

El torneo, que está previsto realizarse para después de las finales de Copa Davis, se llevará a cabo en la Ciudad Deportiva Rey Abdulah, lugar que cuenta con un total de seis pistas exteriores y una cancha central que puede albergar hasta un total de 12.000 personas, según ha adelantado Ubitennis.

Un gran cambio en el calendario

La parte que más ha impresionado de este acuerdo entre la ITF y los altos cargos de Arabia Saudí es que las finales de la Next Gen se trasladen a la última semana de diciembre, es decir, en mitad de la pretemporada. Una decisión que muchos de los jugadores y jugadoras no han entendido, pero la cual tiene una explicación 'lógica': la cantidad de eventos deportivos de exhibición que existen en Oriente Medio durante esos determinados días. Sin embargo, habrá que esperar a la respuesta de los tenistas para confirmar una fecha que aún está por ver si se confirma o no.

Una importante inversión

Arabia Saudí ha entrado con todo para quedarse, definitivamente, en el deporte. Tras las grandes inversiones que ha realizado en el fútbol, golf, pádel y otros deportes, el tenis ha sido su última 'gran adquisición'. El CEO de la ATP, Andrea Gaundezi, y el jefe de la WTA, Steve Simon, recalcaron la buena impresión que se han llevado después de mantener conversaciones con los altos cargos sauditas.

Por ello, ven con muy buenos ojos que ambos circuitos (ATP y WTA) acojan al país árabe de cara a próximos torneos dentro de sus respectivos tours. Además, las negociaciones para albergar un Masters1 1.000 en Arabia van por muy buen camino, por lo que se espera que próximamente anuncien otro acuerdo oficial, según comunicó UbiTennis.

No obstante, los más críticos han acusado al país del Medio Oriente que usan el deporte para mejorar su imagen de cara al exterior, pues se ha visto empañada, en más de una ocasión, por acusaciones que denunciaban diversas violaciones de los derechos humanos.

Un acuerdo que parece no haber preocupado, en absoluto, a la tenista Greet Minnen, jugadora LGTBI: "Creo que la WTA se asegurará de que estemos en un ambiente seguro. Los jugadores LGBT son lo suficientemente sabios como para no provocar. Creo que tenemos que respetar su cultura", declaró en una entrevista al medio ya citado.