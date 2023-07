Eto'o, duramente señalado en Camerún: "Ha manipulado a todo un país"

La polémica no ha dejado de rodear al exfutbolista Samuel Eto'o en las últimas semanas, pues al proceso judicial que ha disputado por impago de la manutención de una hija no reconocida se une ahora una oleada de críticas por su presunto abuso de poder como presidente de la FECAFOOT, la federación camerunesa de fútbol.

Las críticas llegan desde su país de nacimiento, donde Henry Njalla Quan, exvicepresidente tercero del organismo, no ha dudado en confesar todo sobre la actitud del exjugador del Barça en sus años al frente del mismo.¡Eto'o ha manipulado a todo un país!", afirma Quan tras explicar el deseo de dirigir absolutamente todas las parcelas del fútbol camerunés de Samuel.

Según el que fuera miembro de su directiva, Eto'o es 'asfixiante' para todos los miembros del combinado nacional. Las estrellas de la selección están siendo asfixiadas por alguien que él mismo fue una estrella cuando era futbolista y que quiere seguir siéndolo como entrenador. Está presente en todas las reuniones, en todos los entrenamientos. Incluso el seleccionador se siente asfixiado por la omnipresencia de Eto'o", critica.

Tampoco duda en etiquetar el mandato de Eto'o como una suerte de dictadura personal, basándose en el tiempo en el que ha extendido su posición como presidente. "Ningún miembro de la asamblea general de la FECAFOOT propuso nunca ampliar el mandato del presidente de 4 a 7 años. Lo único que se discutió fue aumentar el número de mandatos del presidente de dos a tres mandatos de 4 años, como ocurre en la CAF y la FIFA. ¡Eto'o ha manipulado a todo un país!", asegura.

Los fondos del organismo, ahora endeudado, son otro de los motivos por los que Quan desconfía del máximo mandatario. "Utilicé mi dinero de bolsillo para hacer donaciones a los futbolistas. Eto'o prometió no tocar su sueldo como presidente de la FECAFOOT, ¿dónde está esa promesa? Hoy, la FECAFOOT está endeudada en varias decenas de miles de millones de francos, ¿de quién es la culpa?", deja en el aire sobre una pregunta que él mismo se hace incluso después de haber pasado por departamentos con responsabilidad en la toma de decisiones económicas.

"Fui presidente del comité de marketing de la FECAFOOT, pero no tuve acceso a ningún documento relativo a los distintos patrocinadores. No sé a cuánto ascienden los contratos con One All Sports, Orange y MTN. He solicitado estos documentos en varias ocasiones, la última vez interrogando al presidente, pero los empleados de la Federación me dijeron que no me los darían...", cuenta aún incrédulo por la falta de transparencia.

Eto'o, el culpable del 'caso Onana'

Una de las grandes polémicas recientes de la federación camerunesa, el 'caso Onana' también recae sobre los hombos de Eto'o, tal y como asegura Henry Njalla Quan: "La convocatoria de Onana depende del presidente. Le pregunté formalmente por el futuro de nuestro portero en la selección, y me respondió que la carrera del chico está acabada, y que la carta que envió a su club -el Inter FC- era para deshacerse de él, así que ¿cómo puede alguien ser tan mezquino?", asegura Henri Njalla Quan.

El exvicepresidente, que llegó a ser investigado y amenazado por un vigilante contratado por Samuel, asegura haber dado un paso a un lado para alejarse de la corrupción del presidente, una decisión de la que no se arrepiente. "No me arrepiento de haber dimitido. Las cosas no iban como yo quería. En la región suroeste, di material a los clubes, a los jugadores y a los árbitros. Incluso di apoyo financiero a ciertos medios de comunicación, aunque hoy me insulten. He gastado unos 10 millones de francos".

"En el comité ejecutivo de la FECAFOOT hay personas competentes, como profesores, concejales y otros. No entiendo cómo se les puede manipular hasta tal punto. Si yo fuera ellos, me avergonzaría", sentencia en su alegato contra Eto'o.