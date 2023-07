Vondrousova hace historia en Wimbledon: la primera campeona que no fue cabeza de serie

La tenista checa Marketa Vondrousova ha conquistado el título en Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, después de superar este sábado en la final a la tunecina Ons Jabeur (6-4, 6-4), un resultado que permite a la jugadora europea alzar el primer 'grande' de su carrera y escalar de la 42ª a la 10ª posición del ránking mundial WTA.

De esta manera, Vondrousova ha obrado uno de los pocos milagros que quedaban por ver en el tenis moderno, y se ha convertido en la primera jugadora en conseguir el título del certamen londinense sin ser cabeza de serie, todo tras sorprender a la número seis mundial, cabeza de serie y favorita en la gran final. Todo ello, además, habiendo pasado buena parte de su joven carrera (tiene 24 años) como competidora en dobles.

Así, logra resarcirse de sus dos grandes últimas derrotas, en la final de Roland Garros 2019 -ante la entonces número uno Asleigh Barty- y en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio -frente a la suiza Belinda Bencic-, que al menos le permitió ganar una increíble plata olímpica para la República Checa.

En el medio día del sábado, en la pista central del All-England Club, apenas necesitó la checa una hora y 20 minutos de juego para doblegar a Jabeur, finalista también el año pasado en Londres frente a la eventual campeona de aquella edición, Elena Rybakina. Doble varapalo para la africana, que se mostró muy abatida tras el encuentro después de haber consumado una decepción más sobre la hierba londinense.

La africana arrancó con un 2-0 de salida que Vondrousova neutralizó con un 'contrabreak'. De nuevo, la checa cedió su saque en el sexto juego, pero se rehizo para ganar los cuatro siguientes y llevarse la manga. Ya en la segunda, comenzó rompiendo, pero Jabeur consiguió darle la vuelta al choque (1-3). Dos nuevos quiebres permitieron a Vondrousova retomar el control y cerrar el duelo en su segunda bola de partido.

Era la cuarta vez en toda la historia que una tenista checa llegaba a la final de Wimbledon, después de Jana Novotna (1998), Petra Kvitova (2011 y 2014) y Karolina Pliskova (2021), que fue la única que no logró salir victoriosa. Además, la segunda tenista de clasificación más baja en llegar a una final después de Venus Williams es también una acérrima amante de los tatuajes, que luce por todo su cuerpo.

"Mi primer tatuaje fue cuando cumplí 16 años. Fue una especie de regalo de cumpleaños. Me di cuenta que me gustaban y que quería más. Para mí es arte. Tengo a tres o cuatro artistas que me los hacen", explicó recientemente Marketa Vondrusova. ¿Habrá reservado hueco en su piel para inmortalizar su primer 'Grand Slam'?