La ambición sin límites de Alcaraz antes de medirse a Medvedev: "Tengo la confianza y el nivel para ganar Wimbledon"

Carlos Alcaraz se verá las caras con el ruso Daniil Medvedev en las semifinales de Wimbledon, en un encuentro para el que ambos tenistas se han mostrado entusiasmados y preparados. Sin embargo, destaca por encima de todo lo demás el desparpajo y la confianza del murciano en sus opciones para llegar a la final y alzarse con el trofeo en el único 'Grand Slam' sobre hierba del calendario.

Por eso, nada más acabar con el danés Holger Rune en tres sets en los cuartos de final, sin tiempo para pensar o descansar, Alcaraz desveló que tiene la "sensación" de poder ganar su segundo grande en el All-England Club: "Todo el mundo sabe que el favorito es Djokovic, pero la sensación que tengo, sinceramente, es que soy capaz de ganar el tornero, tengo la confianza y el nivel".

Un 'feeling' ratificado en ese último choque en el que apenas pasó apuros, fundamentalmente en la primera manga: "He empezado bastante nervioso. Hasta el final del primer set no he sabido como controlar esos nervios, esas emociones, y he estado luchando internamente conmigo para intentar mejorar".

"Hasta el final del primer set no lo he conseguido, pero con el grito he podido soltarme, cambiar el juego y sobre todo disfrutar, que es la clave de todo" explicó el número 1 del mundo, que pese a todo se está mostrando intratable sobre el césped inglés de Wimbledon, capaz incluso si llegan a cruzarse en la final de detener al siete veces campeón serbio.

"Esa es la diferencia entre los muy buenos y los buenos, en los momentos en los que está la tensión, ahí es donde uno tiene que sacar el buen juego, la valentía que tiene uno dentro. Nosotros lo intentamos en esos momentos del 4-4 en un 'tie break', ser valientes, ser fieles a nuestro estilo e ir a por todas" añadió Alcaraz, teniendo siempre muy presente a su rival y último obstáculo antes de la gran final.

Medvedev, un rival incómodo con ganas de revancha

Medvedev, que venció a Christopher Eubanks en cuartos, llega con ganas de revancha al que será el segundo partido entre los dos este año tras la final de Indian Wells que se llevó Alcaraz, por lo que el nacido en El Palmar deberá afrontar el choque con pies de plomo: "Creo que Indian Wells no va a contar mucho aquí. Era una pista muy lenta. Aquí el servicio va a ser muy importante y allí no podía conseguir puntos gratis con él".

Desde luego, el tenista de origen ruso no ha perdido el tiempo, consciente de que sus caminos podrían cruzarse, y promete dar guerra aunque se deshace en elogios hacia el joven prodigio español: "He visto alguno de sus partidos. Es interesante jugar contra alguien como Carlos. Es un tenista increíble y solo tiene 20 años. Lo que hace es espectacular".

"No para y no creo que lo haga, pero ya he jugado contra muchos grandes jugadores en mi carrera y he conseguido ganar muchas veces, así que si doy lo mejor de mi mismo tendré oportunidades" advirtió independientemente un Medvedev que sí que sabe lo que es vencer a Alcaraz. Lo hizo hace dos años en su primer enfrentamiento mutuo, justamente en Wimbledon, cuando el español era tan sólo un niño.

"Cuando tenía 17 años, que no fue hace tanto, era mucho menos maduro y fallaba más, pero encontró muy rápido la forma de fallar menos produciendo la misma potencia. Con Novak, Andy o Rafa, tienes la sensación de que puedes llegar al golpe, pero después van a meter otros 20. Con Carlos, quizás no llegues ni al primero porque ese golpe es brutal. Es lo más poderoso de su juego y tendré que lidiar con ello" añadió para acabar el moscovita, ganador del Abierto de Estados Unidos en 2021.

Una observación con la que coincide el propio Alcaraz, reforzado por la experiencia del pasado Roland Garros, cuando jugó mermado ante Djokovic por los calambres producidos por los nervios, que le ayudará en el partido del viernes: "Son experiencias que hay que vivir y aprender de ellas. He aprendido bastante de Roland Garros, para ver qué puedo mejorar y ahora tengo la oportunidad de mejorar lo que hice mal".