Alexander Volkanovski, tras el desafío de Ilia Topuria: ¿Tú me has visto pelear?

Alexander 'The Great' Volkanovski, uno de los reyes de las MMA, regresó este sábado a la jaula para defender su cinturón frente Yair Rodríguez. El mexicano, que venía de finalizar a Josh Emmet y prometía dar guerra, poco pudo hacer ante uno de los mejores libra por libra de UFC.

Al terminar la pelea, el actual campeón se dirigió hacia el público, donde se encontraba Topuria, y tuvieron unas palabras marcadas por una calma tensa. Volkanovski dijo que tenía que hacerse una cirugía menor en el brazo y que quería pelear otra vez antes de que acabara el año. De paso, el australiano le dejó una indirecta al hispano-argentino, al decirle que pensaba que era más alto.

Estas no son, de todas formas, las únicas palabras que el campeón de las 145 libras ha tenido para el hispano-georgiano. En una entrevista para un medio estadounidense, Volkanovski se sorprendió de las palabras de Topuria.

"Una cosa es la confianza y otra es el delirio. No tengo nada contra este tipo, pero lo que está claro es que lo dice no está respaldado por los hechos. Simplemente no tiene sentido lo que dice. Eso de que me va a terminar en el primer asalto… ¿Tú me has visto pelear? No sé si él mismo cree lo que dice, supongo que sí. Eso sería bueno para mí", dijo el luchador australiano.

Ilia Topuria lleva un récord de 14-0 después de ganar a Josh Emmet y está muy cerca de poder pelear por el título del peso pluma frente a Volkanovski. De ser así sería el primer español en competir a ese nivel en UFC.