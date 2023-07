¿Por qué Wimbledon no trasnocha? Así es la norma que prohíbe jugar a partir de las 23h

La afición y los jugadores han llegado al límite en Wimbledon 2023, así quedó demostrado en la sesión del domingo que terminó con la suspensión del partido en juego entre Djokovic y Hurkacz entre silbidos de una grada harta con la rigidez horaria del torneo. En The All England Lawn Tennis & Croquet Club no se juega al tenis a partir de las 23.00 horas, una norma férrea discutida por muchos, pero defendida a capa y espada por la organización del certamen más puro de la temporada.

El motivo esgrimido es, cuanto menos, razonable, pues este límite se impuso con el fin de no molestar a los vecinos del barrio en el que se ubica el club, pero las quejas de los participantes y de los seguidores no ponen el foco en esto, sino en la hora de comienzo de la jornada.

Para muchos es incomprensible que las sesiones del Grand Slam de hierba arranque a las 13.30, especialmente cuando las probabilidades de que los partidos masculinos se alarguen hasta los cinco sets. Pero lo cierto es que la organización tampoco se plantea ahora un cambio en una de las normas más rígidas del prestigioso torneo.

"Históricamente, durante muchas décadas, hemos empezado alrededor del mediodía. Queremos que la gente tenga tiempo para estar en la pista y que cuando los jugadores salgan esta ya esté llena. También porque cuando la gente compra un ticket para Wimbledon, quieren experimentar cómo es el club, ver las pistas exteriores, comer algo, coger fresas con crema...", argumenta Sally Bolton, la presidenta ejecutiva del All England Club.

Pero, ¿es la afición el único motivo de esta decisión? Lo cierto es que no, pues también influye la presión de la BBC, cadena que retransmite el torneo. Hace dos años el torneo se plegó a la cadena pública y retrasó el inicio de la acción en la pista central media hora e introdujo parones de 20 minutos entre partido y partido para hacer que los mejores encuentros se retransmitieran lo más tarde posible, en horario de 'prime time'.

"No", responde Bolton al ser preguntada sobre si es la BBC la que impide que los partidos comiencen antes, para más tarde dejar ver que su opinión es una de las que más peso tiene. "Es uno de los entes a los que consultamos, pero no tiene una opinión directa en el inicio de la jornada", agrega.

¿Realmente los vecinos se quejan del torneo?

Lo cierto es que la medida que obliga a terminar los partidos a las 23.00 hora local es una iniciativa impuesta por el ayuntamiento de Wimbledon como respuesta a un problema inexistente, porque en realidad la mayoría de los vecinos del barrio no se encuentran en sus casas durante la disputa del torneo.

Wimbledon es una gran oportunidad para los locales de ganar un dinero extra con el alquiler de sus viviendas a jugadores, equipos y aficionados, por lo que en las tres semanas que dura el torneo muchos de ellos abandonan Londres con los ahorros extra.