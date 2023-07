Joao Félix vuelve al Atleti con su futuro en el aire... y bajo el interés del Benfica

Los internacionales del Atlético de Madrid ya han regresado con el equipo para empezar la pretemporada tras disfrutar de sus vacaciones. Todas las miradas estaban puestas en Joao Félix, que vuelve a ser jugador rojiblanco tras su intrascendente cesión en el Chelsea.

El portugués se ha presentado en la concentración en el autobús del equipo. Ha sido uno de los últimos en bajar y lo ha hecho con semblante serio y algo cabizbajo, lo que podría demostrar que no se encuentra precisamente muy feliz por volver a estar a las órdenes de Simeone.

🔴⚪ Morata, Joao Felix, Nahuel, De Paul y Savic ya están en Los Ángeles de San Rafael



7️⃣ Griezmann llegó anoche



🔜 En unos momentos comenzará la primera sesión en Segovia pic.twitter.com/921CAi4krF — Javi Gómez (@JaviGomezCh) July 10, 2023

El futbolista se ha incorporado así a la concentración del Atleti en el Hotel Sierra Segovia en Los Ángeles de San Rafael. Eso sí, lo hace con el futuro totalmente en el aire, pues su relación con Simeone no es buena y parece no tener hueco en el once rojiblanco.

Aún no tiene ofertas en firme para cambiar de aires, pero en las últimas horas el medio portugués Record ha afirmado que el Benfica, equipo del que salió rumbo al Atleti, estaría interesado en su vuelta mediante una cesión.

De vuelta pero sin '7'

Además, el portugués ha visto en los últimos días cómo el Atlético de Madrid le ha dado el dorsal número 7 a Antoine Griezmann. El galo ya lo llevaba en su primera etapa como jugador rojiblanco, pero tras su periplo en el FC Barcelona regresó con el '8' que dejaba libre Saúl.

Ese gesto podría ser un nuevo mensaje del club al portugués para que se busque una salida. En caso de continuar en el Atleti, el delantero tendría que vestir otro dorsal, que hasta el momento se desconoce.