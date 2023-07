El saque bajo de Davidovich que le condenó ante Rune en Wimbledon: "Estaba cagado, no quería jugar el punto"

El duelo entre Alejandro Davidovich y Holger Rune de este sábado en Wimbledon no fue acto para cardiacos. El español tuvo el choque en su mano con varias bolas de partido que no aprovechó, lo que permitió al danés sobreponerse y forzar el superdesempate. Fue entonces cuando el malagueño intentó sorprender a su rival con un saque bajo.

El encuentro estaba igualado (8-8) y Davidovich innovó con su estrategia, pero no salió como esperaba. El número 6 del mundo, muy atento a lo que ocurriese al otro lado de la red, fue muy rápido para encimar la bola y remató sin piedad al fondo de la pista.

"No había hecho ningún saque por abajo en todo el partido y pensaba que a lo mejor le sorprendía y no ha sido así", reconoció el español después en rueda de prensa. "Y también porque estaba cagado. No quería jugar el punto, estaba temblando. Es una experiencia más que me llevo. No sé qué hubiera pasado si hubiera jugado valiente", señaló.

8-8 in the tiebreaker.



Who expected Alejandro Davidovich Fokina to do an underarm serve? 😯#Wimbledon pic.twitter.com/2ki8QOqkXz — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2023

El tenista malagueño también rechazó haber perdido por haber intentado ese saque. "Si la gente es un poco inteligente sabrá que por ese punto no he perdido el partido", apuntó, al mismo tiempo que recordó que "he tenido dos 'match-points' en los que he tenido el partido".

"En el 8-8 me he cagado y él en el 15-40 ha sido más valiente y se ha llevado el partido. Se puede decir que ha estado más valiente en los puntos claves", explicó sobre la clave del duelo. "Estaba muy tenso en el 8-8 y me ha salido lo primero que me ha venido", subrayó.

Además, Davidovich fue claro: "Cuando estás cagado lo tienes que aceptar, porque si no te mientes a ti mismo". Y consideró que "la situación y las experiencias te van dando eso para estar más tranquilo en esos momentos", puesto que "es muy complicado gestionar esos momentos de alta tensión" en los que "son dos puntos en los que te juegas el pase a la siguiente ronda".