El Manchester City rompe la banca del fútbol femenino con el fichaje de Roord

Jill Roord se convirtió este jueves en nueva jugadora del Manchester City después de que el conjunto mancuniano alcanzase un acuerdo con el Wolfsburgo, con quien la centrocampista tenía un año más de contrato, que ha roto la banca del fútbol femenino.

Y es que el club citizen podría haber pagado más de 400.000 euros para hacerse con los servicios de la neerlandesa, lo que la convertiría en el fichaje más caro de la historia del fútbol femenino al igualar el traspaso de Keira Walsh y superar el de Pernille Harder, según informa la prensa inglesa.

"Teniendo en cuenta el aspecto financiero del traspaso y el hecho crucial de no perderla por un rival de la Champions League 2023/24, pensamos que hemos llegado a la mejor solución posible", ha explicado el director de fútbol femenino del Wolfsburgo, Ralf Kellermann, pues Roord ya había pedido salir el verano pasado.

Además, el Manchester City no disputará la próxima Copa de Europa al no haberse clasificado, por lo que la centrocampista no reforzará a un contrincante por el título con su adiós a la liga alemana. "Nos hubiera gustado ver a Jill vistiendo nuestra camiseta la próxima temporada, ya que sabemos las grandes cualidades que tiene como futbolista", ha apuntado el dirigente, que ha hecho hincapié en que "la situación general es diferente en este periodo de traspasos".

"Siempre he pensado que el City es un gran club y siempre me ha gustado mucho su forma de jugar. Creo que encaja perfectamente conmigo", ha asegurado la futbolista, que ya se ha fijado sus primeras metas como skyblue: "Regresar a la Champions, pero también ganar la Liga son objetivos posibles con la calidad que tenemos al equipo, así como las Copas".