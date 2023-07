Una pregunta sobre Mbappé en la presentación de Söyüncü provoca la sorpresa del jugador del Atlético e indigna a las redes

El Atlético de Madrid ha presentado este jueves a Söyüncü, que se incorpora a la defensa rojiblanca para las próximas cuatro temporadas. En su primer día como colchonero, el turco ya ha vivido un inesperado y surrealista momento durante la rueda de prensa de su presentación.

En la ronda de preguntas de los medios de comunicación, al central se le ha cuestionado por el tema del verano, el 'culebrón Mbappé', lo que ya se está convirtiendo en habitual en todas las presentaciones, independientemente del equipo.

"¿Te gustaría defender esta temporada a Kylian Mbappé?", le ha preguntado un periodista. El turco, incrédulo, aunque finalmente ha respondido, se ha limitado a mantener el silencio en los segundos posteriores, pero con la mirada bien fija en él.

la cara de soyuncu representa lo q todos pensamos.



lleva 1 día aquí y sin hacer nada ya le tengo cariño, q grande. pic.twitter.com/6Q2N0DQAyZ — cruz (@cruzrr_) July 6, 2023

Noooo. Como es que a un periodista del Chiringuito se le ocurre preguntarle a Soyuncu si le gustaría defender a Mbappe. #BienvenidoSöyüncü pic.twitter.com/TpVYSZkp42 — Edwin (@edwintodomma) July 6, 2023

ESTO NO PUEDE SER VERDAD SJBDJSJS MIRADLE LA CARA A SOYUNCU.pic.twitter.com/OphtUQrOq1 — Cᴀꜱᴛɪʟʟᴏ (@Castillo__Rm) July 6, 2023

Mientras que la actitud del futbolista ha sido muy aplaudida en las redes sociales, mucha gente ha cargado contra quien ha hecho la pregunta, asegurando que no era ni el momento ni el lugar para hacerla.

Sin embargo, no es la primera vez que esta pregunta no cae bien en los futbolistas. A Brahim Díaz, que ha regresado este año al Real Madrid, también se la hicieron y respondió con total sinceridad: "No creo que sea el momento. Hoy es mi día. Ya sé que estoy aquí de nuevo, ya veo. Me imaginaba la pregunta por lo que he visto por ahí".

Bellingham, en cambio, sí que contestó sin apenas oposición. "Me encantaría jugar con Mbappé. Es el mejor del mundo en su puesto. He leído cosas en Twitter, pero creo que no todo lo que vemos es verdad", afirmó.