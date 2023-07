Primera vez que Al-Khelaifi abre la puerta a Mbappé... ¡y le pone fecha límite!

La presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador del Paris Saint-Germain no tuvo al asturiano como gran protagonista, sino que fue eclipsada por el 'caso Mbappé'. Nasser Al-Khelaifi tomó la palabra y dejó varias frases que suenan a ultimátum: o el delantero renueva o no seguirá en el club parisino.

Fue un día de tensión en el Parque de los Príncipies, donde el PSG había convocado una rueda de prensa para las 12 horas que se retrasó hasta en cuatro ocasiones para acabar comenzando casi a las 17h. Fue entonces cuando comenzó Luis Enrique, en solitario, aunque la atención se posaba en Al-Khelaifi, que tomó el relevo al asturiano y habló en solitario.

"Nuestra posición es muy clara. No quiero repetirlo más. Si Mbappé quiere quedarse, nosotros queremos que se quede, pero tiene que firmar un nuevo contrato", reiteró Al Khelaifi con gesto serio en la rueda de prensa. "No podemos deshacernos del mejor jugador del mundo gratis, es imposible. Es un club francés, y como ya dijo él, no se irá gratis", añadió.

Después de que el mes pasado Kylian Mbappé comunicara al club que no ejercería la opción para renovar su contrato un año más (hasta 2025), las especulaciones sobre su futuro no han parado, con el Real Madrid en el horizonte y esperando cauteloso su ocasión. Las palabras del máximo dirigente del PSG dejan así abierta la vía de un posible traspaso, pues lo que no quiere el qatarí es que el jugador se vaya sin dejar una cantidad importante dentro de un año al término de su contrato.

"Si alguien le ha hecho cambiar de opinión, no es culpa nuestra. No vamos a dejar que uno de los mejores futbolistas se vaya gratis, está muy claro", insistió el presidente del Paris Saint-Germain, que incluso puso fecha para llegar a un acuerdo: "Mbappé tiene que decidir en dos semanas. Si no quiere firmar, la puerta estará abierta", dijo sorpresivamente.

Antes, también se le preguntó a Luis Enrique por Mbappé. "Cuento con todos los jugadores que tienen contrato en vigor y con los que vamos a fichar, pero en el mercado nunca se sabe", dijo el entrenador asturiano. Uno siempre está abierto a que sucedan infinidad de cosas. No interesa sacar ninguna información privada, vamos a intentar tener la mejor plantilla posible", añadió ante las preguntas sobre el delantero francés.

Fue una rueda de prensa breve la del nuevo técnico del conjunto galo, demasiado para ser un nuevo entrenador de un gran club. "Me encanta tener la presión de levantar la Champions, pero hay otros 7-8 equipos con el mismo objetivo. Entre comillas, es un poco injusta, pero tiene que ser un objetivo para nosotros. No puedo ver el equipo y no pensar en lo máximo. Es un reto difícil, pero lo asumo con mucha entereza", dijo sobre el objetivo que tanto se le resiste a la entidad gala.

Otro de los asuntos por resolver para el asturiano será el de un viejo conocido, el brasileño Neymar. "No he hablado con él. Vamos a tener mucho tiempo para conocer a toda la plantilla. Es evidente que va a haber cambios, con un estilo ofensivo y atractivo para que los aficionados puedan disfrutar de su equipo", explicó.