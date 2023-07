Se descubre la causa del preocupante y radical adelgazamiento de Overeem, estrella de la UFC

Hace unos días pudimos ver unas fotos de Alistar Overeem, la gran estrella de las artes marciales mixtas y del kickboxing, en las que el deportista aparecía bastante delgado. Y es que el deportista holandés solía pesar más de 130 kilos de puro músculo y en las instantáneas rondaba los 90 kilos, 40 de diferencia.

Before and After: Alistair Overeem has lost a A LOT of weight in a few months. pic.twitter.com/Uc7oJmxVNf — Bloody Elbow (@BloodyElbow) June 20, 2023

Como lo normal es que un deportista gane peso según va cumpliendo años (el holandés tiene 43) y va saliendo de lo más alto de la élite, ha sido muy llamativo (e incluso preocupante) verle en la talla de un semipesado, sin corte de peso.

Adios a la carne

Ante las fotos, los rumores surgieron en las redes. De esta forma, se ha dicho que la pérdida de peso de la estrella holandesa se debía al abandono de los esteroides y demás sustancias potenciadoras del músculo. Ahora bien, Overeem ha querido aclarar la situación, diciendo que lo que ha dejado es otra cosa: la carne de caballo. Bueno, en realidad, lo que ha dejado es la carne en general y ha cambiado su estilo de vida:

“Me he hecho vegetariano. Ya no tengo ganas de comer carne. La carne no es buena para, te afecta negativamente. Sí, sabe muy bien y me podria comer filete ahora mismo, pero elijo no hacerlo”.

Parece que Overeem está apostando por hábitos algo más saludables. En manos de un nutricionista ha llevado una dieta para equilibrar su flora intestinal y acabar con ciertos parásitos, según dice. El neerlandés, por cierto, no tuvo problema en echarle la culpa a los parásitos de su gusto por la carne:

“Tenía parásitos. Pero una vez lo he eliminado con ciertas sustancias, ahora ya no tengo tantas ganas de carne. Eran ellos los que me hacían comer carne”.