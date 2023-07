El sexto sentido de Fernando Alonso y cómo intuyó que adelantaría a Carlos Sainz tras la carrera en Austria

Aston Martin sigue demostrando, carrera tras carrera, en la piña inquebrantable en la que se ha convertido. Andy Stevenson, director deportivo de la escudería británica, logró que Fernando Alonso consiguiese ser quinto en vez de sexto después de una protesta tras finalizar el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. No obstante, el asturiano no fue el único beneficiado, puesto que otros pilotos como Lando Norris también subieron puestos en la clasificación.

Dirección de carrera tardó varias horas en contabilizar todas las vueltas anuladas por límites de pista y en aplicar las respectivas sanciones, pero Alonso, que es el más listo de la parrilla, intuía algo bueno. La inteligencia de Fernando es diferencial con respecto al resto de pilotos, puesto que sabía de antemano que iba a ganar una posición por la sanción a Carlos Sainz. Asimismo, el bicampeón del mundo de F1 también comunicaría (por vía whatsaap) a Lando Norris que subiría un puesto con respecto a la clasificación de la carrera.

"Alonso me envió un mensaje de texto diciendo: "atrapado". Me comentó que leyera todo lo que estaba ocurriendo y quién pensábamos que iban a recibir las penalizaciones. Me enteré por él en el momento que estaba aterrizando en Reino Unido. He subido el puesto más fácil de mi vida", comentó el piloto británico en una entrevista a PlanetF1.

Con otra nueva demostración de inteligencia (esta vez, fuera de pista) Fernando Alonso confirma las palabras que recalcó Damon Hill, campeón del mundo con Williams en 1996, tras el Gran Premio de Arabia Saudí: "No creo que haya un piloto más inteligente que haya conducido un coche de carreras que Fernando Alonso". Y es que el asturiano sabe ir más allá en todos los aspectos que rodean al mundo del 'Gran Circo'.