UFC Vegas 76: cuáles serán las próximas peleas

UFC Vegas 76 nos dejó pocas sorpresas. En el plato principal Strickland se impuso al alemán Magomedov Grant Dawson venció a Ismail Ismagulov y Michael Morales se llevó la decisión frente a Griffin. ¿Cuáles deberían ser los siguientes pasos para estos luchadores?

Sean Strickland

El estadounidense tuvo que afrontar un primer round con ciertas complicaciones pero resolvió muy bien la papeleta, dejando que su rival se cansara y dándole luego un buen repaso. A sus 32 años, Sean Strickland, una de las personalidades más extravagantes de UFC, ya es perro viejo y rivales como Magomedov no están a su altura. Ahora bien, ¿cuánto vale esta victoria del estadounidense? Este pelador ocupa el puesto séptimo en el ranking del peso medio y, en principio, este último combate debería valerle para pelear con alguien mejor. El problema es que todos tienen compromisos y objetivos más ineteresantes. La mejor opción debería ser Vettori, pero entre ambos hay amistad y, en principio, no quieren pelear. Parece que lo más razonable es que Strickland pelee con el vencedor del duelo Paulo Costa vs Aliskerov (y ojalá sea Costa porque tendríamos una brutalidad de pelea).

Abus Magomedov

El alemán llegaba con un récord nada despreciable de 24-4, pero Sean Strickland le sacó los colores. La verdad es que, de haber ganado, el luchador podría haber escalado en el ranking, pero esta derrota tan estrepitosa complica sus aspiraciones. Sin opciones a luchar con oponentes ranqueados, una opción puede ser Chidi Njokuani, un luchador que también tiene bastante experiencia pero que tampoco consigue enderezar el rumbo.

Grant Dawson

Dawson consiguió controlar a Ismagulov en el suelo durante buena parte de la pelea, algo que nadie había hecho hasta el momento. Ahora bien, apenas fue capaz de infringir daño a su rival. Con esta victoria Dawson se coloca con un 20-1, que no es poca cosa. Diego Ferreira o Dan Hooker podrían ser buenas opciones para seguir escalando, sobre todo Hooker que tiene más nombre.