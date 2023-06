Alonso se harta de los rumores de mala relación con Sainz: "Por eso no estamos a menudo en España"

Mucho se ha hablado en los últimos meses de que la amistad entre Fernando Alonso y Carlos Sainz podría no estar pasando su mejor momento. Todo ello pese a que antes de cada carrera es habitual verles juntos, e incluso en Barcelona se abrazaron para escuchar el himno de España.

"Nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo y somos buenos amigos. Dentro del circuito y fuera también. Hay muchas estupideces y este año porque tengo un coche competitivo y estamos luchando muy juntos en la pista", ha dicho el asturiano para zanjar los rumores.

El piloto de Aston Martin ha ido más allá en sus declaraciones y ha señalado que "en España estamos así", lamentando que "tenemos que saber que el nivel del periodismo en España es bajo". Una de las razones que ha esgrimido para explicar sus largas ausencias en nuestro país. "Por eso no estamos a menudo en España, por desgracia. Por desgracia tratamos de evitar nuestro país por muchas cosas", ha concluido.

Por su parte, Carlos Sainz también se ha mostrado cansado de que se diga que hay mala relación entre ellos. "Se nota que la relación es como siempre ha sido entre Fernando y yo", considera el madrileño, que ha añadido que "no es que necesitemos estar juntos en una rueda de prensa para demostrarlo".

"Es cierto que este año estamos más... Hay más competencia, porque estamos luchando por posiciones similares", ha reconocido el piloto de Ferrari. Y ha dejado clara una cosa: "Eso para mí siempre se mantiene en pista y siempre se mantendrá".

Además, Sainz ha hecho hincapié en que "se separar la pista de lo que pasa fuera" y que tanto Alonso como él son "lo suficientemente maduros para saberlo". Por eso, ha puesto el foco en "intentar disfrutar del buen momento para la Fórmula 1 en España".

"Estropearlo con estupideces que puedan salir creo que no merece la pena. Sinceramente no merece la pena ni siquiera prestarle atención y comentarlo. Porque es darle importancia y atención a gente o alguien que simplemente no sabe o simplemente quiere hacer algo malo. Así que lo dejaré ahí", sentenció.