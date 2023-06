El surrealista gol que le anularon a la sub-21 ante Ucrania y que casi le cuesta caro

La selección española sub-21 empató con Ucrania este martes en Bucarest, lo que le dio el pase a los cuartos de final del Europeo. Sin embargo, a los chicos de Santi Denia se les complicó de más el partido, sobre todo porque el colegiado decidió anular un gol en el minuto 19 con mucha polémica.

El portero de la selección ucraniana, Ruslan Neshcheret, estaba con el balón totalmente controlado en sus manos cuando quiso sacar rápido. Se le escapó la pelota, según parece, y el español Riquelme lo aprovechó para poner el 1-0 en el marcador.

¡Gol anulado a España con polémica!



⚽️ Así ha sido el tanto anulado a Riquelme por ¿falta? sobre el guardameta ucraniano. #U21EURO



🇪🇸 España-Ucrania 🇺🇦



DIRECTO | @la2_tve y https://t.co/5DU0WHb8r0 pic.twitter.com/aE7T5CXIDM — Teledeporte (@teledeporte) June 27, 2023

Sin embargo, el árbitro Donatas Rumsas señaló falta, a pesar de que no se aprecia que el futbolista madrileño dispute el balón o interfiera en la jugada, puesto que se encontraba por detrás de Neshcheret.

Cabe recordar que en esta competición no se emplea el VAR y ya se ha generado más de una acción polémica en lo que va de torneo. Eso sí, de haberlo, el gol tampoco habría subido al marcador porque el árbitro pitó antes de que el gol entrase en la portería.

Sobre esta polémica jugada se ha pronunciado su protagonista. "Hago como que le toco para que se asuste, pero en ningún momento llego a tocarle mucho. Como mucho es un roce. El árbitro pitó eso y ya está, no pasa nada. Yo me voy a celebrarlo y luego me pongo con los brazos abiertos sin creérmelo", afirmó Rodrigo Riquelme tras el encuentro.