El plan de Koulibaly con su sueldo millonario de Arabia: "Comenzamos a construir una clínica pediátrica en Senegal"

Kalidou Koulibaly, excentral del Chelsea de 32 años, ha seguido los pasos de Kanté, Cristiano Ronaldo, Benzema y Neves atraído por los millones de Arabia Saudí. Su destino será el Al-Hilal, que le ofrece un sueldazo millonario hasta la temporada 2025-2026 con el que ya ha arrancado su primera inversión, una clínica para los niños de Senegal.

"Podré invertir en las actividades de mi asociación Capitaine du Coeur en Senegal. Comenzamos a construir una clínica pediátrica en el pueblo donde nacieron y se casaron mis padres. Tengo muchos proyectos para ayudar a los jóvenes", declaró el jugador al ser preguntado por sus motivos para abandonar la liga más prestigiosa del fútbol europeo.

"No lo puedo negar. Con este dinero podré ayudar a toda mi familia a vivir bien, desde mis padres hasta mis primos", añadió el futbolista, con otro gran motivo para viajar a Oriente Medio. "Soy musulmán, llego a un país ideal para mí y mi familia. La Meca está cerca. Soy creyente, así que es importante para mí. Estoy en mi sitio, ahí estoy. Me voy a sentir mejor", sentenció.

Koulibaly, embelesado por Arabia Saudí

"En Riad me acogieron de una forma extraordinaria. El presidente me trató con un respeto enorme, pocas veces he recibido tanta atención y tanta disponibilidad: quiero devolver todo el cariño en el campo. Quiero ganar para ellos", comentó emocionado al ser uno de los pioneros en poner rumbo al fútbol saudí desde Europa.