La misteriosa desaparición de Fritz Stammberger en Tirich Mir, la montaña maldita

En los años ’60 y ’70 varios subpicos del macizo de Tirich Mir, una endemoniada montaña, fueron ascendidos por diferentes grupos de diferentes países. Pero hay un caso de intriga ocurrido en esta cumbre: el caso de Fritz Stammberger.

Fritz Stammmberger fue un alpinista y esquiador alemán de mucho nivel. Nació en 1940 y en 1963, siendo un veinteañero, emigró a Estados Unidos desde la Alemania Occidental, manteniendo su nacionalidad. Con residencia en Aspen, Colorado, pronto se convirtió en uno de los mejores esquiadores de montaña de Norteamérica, realizando descensos muy arriesgados pero con una soltura digna de admirar. Stammberger trabajó como instructor de esquí, llegó a fundar una imprenta y fue editor también. En los años ’60 su currículum fue meteórico. Lo tenía todo: negocio, alto nivel en sus hazañas temerarias, ganando competiciones, fue atractivo, un deportista que medía 1,90m. Encima, no iba como las estrellas actuales vendiendo humos de márketing respecto al medio ambiente. Fue un gran defensor de la naturaleza, protestaba contra el talado de árboles, criticaba fuertemente los anuncios de tabaco y rechazaba el uso de oxígeno en sus expediciones en el Himalaya y en el Karakorum.

Fritz Stammberger. Mike Marolt

En 1964, al coronar el Cho Oyu, se convirtió la primera persona del mundo en descenderlo esquiando y no usó oxígeno suplementario en la ascensión tampoco. También estuvo en el grupo que intentó escalar la cara sur del Makalu (en 1974). Stammberger hizo dos intentos para ascender Tirich Mir. En el primero casi se mató en una avalancha en 1962, y en el segundo intento, en 1974, tampoco pudo pisar su cima.

En julio de 1973 Stammberger conoció a una modelo estadounidense llamada Janice Pennington, y en mayo de 1974 se casaron. Pennington trabajaba en el famoso show televisivo 'El Precio Justo'. Lo suyo con Stammberger fue amor a primera vista. Hacían una pareja de ensueño juntos.

A finales de agosto de 1975 Stammberger se fue de nuevo a Tirich Mir, solo, al no encontrar a ningún amigo disponible que pudiera ir con él, según la versión conocida. Primero paró en Alemania y luego cogió el avión derecho a Pakistán. Al despedirse de su mujer todavía en Colorado, Stammberger le dijo una frase inquietante a Pennington, según relató más tarde la esposa: "Janice, algún día puede que vayas a escuchar algo sobre mí, pero yo confío en que me conoces lo suficientemente bien como para saber que aquello no será verdad", advirtió Stammberger a Pennington. Janice, soprendida e incrédula, le contestó a su marido: "¿Pero qué rumor podría yo escuchar sobre ti?" Fritz le contestó: "Que tal vez yo sea un espía ruso".

Janice Pennington. Getty Images

En ese tercer intento Fritz desapareció para siempre en el Tirich Mir y la vida de Pennington cambió de un día al otro. Le retumbaba en la cabeza aquella última frase de su marido. Pennington empezó a mover todo desesperadamente para poder encontrar a su marido y averiguar qué habría pasado en esa expedición.

Tras la desaparición de Stammberger, dos amigos suyos viajaron a Pakistán para intentar a buscarlo en la montaña, pero las condiciones meteorológicas fueron malas y no tuvieron suerte. Ni el helicóptero de búsqueda pudo dar con él. Sólo detectaron algunas huellas en la parte baja de Tirich Mir y encontraron la mochila de Stammberger, junto a unos libros, un mapa y una almohadilla eléctrica. Nada más.

Pennington, dos años después de la desparición de su marido, se enteró de que Stammberger en 1974 por lo visto habría sido reclutado por la CIA y tenía como tarea recabar información y ayudar a organizar bases en Afganistán y en Pakistán. Pero como la frontera de la antigua Unión Soviética también estaba cerca, curiosamente, y al contrario de lo que Fritz se supone que había dicho a su mujer de aquél posible rumor futuro, ahora parecía que Stammberger estaba luchando entre los muyahidines contra los rusos. Según la información que le llegó a Pennington, su esposo murió en 1980 en territorio afgano, no lejos de Tirich Mir.

Fritz Stammberger protestando contra la tala de árboles en Aspen. Aspen Historical Society

Janice Pennington llegó a obsesionarse con investigar la verdad para verificar si aquella información era real y si su marido fue un agente secreto doble. Durante mucho tiempo estuvo tratando de averiguar datos. Incluso llegó a reunirse con los servicios secretos de la ex Unión Soviética, mientras que también se puso en contacto con los servicios secretos estadounidenses. No fue nada fácil, en ningún lado. Al final de sus investigaciones fue acompañada por el escritor Carlos de Abreu, a quien conoció en 1980. Cuando en 1984 las autoridades declararon oficialmente muerto a Fritz Stammberger, Abreu y Pennington se casaron. Publicaron un libro que se titula 'Husband, Lover Spy- a True Story' (Marido, Amante y Espía – Una Historia Verdadera).

Sin embargo, un amigo alemán de Stammberger de Aspen, Michael Ohnmacht en un comentario que hizo dirigiéndose al editorial del portal Aspen Times en 2005 en relación al caso Stammberger, dijo que él estaba convencido de que Stammberger había muerto en su intento de escalar Tirich Mir, y que Stammberger no fue ningún espía. ( Nota: La identidad de Ohnmacht en ese comentario no se puede verificar si realmente fue él, pero eso parece).

Según Ohnmacht, la causa de la muerte de su amigo pudo ser una caída fatal a causa de las botas nuevas que Stammberger había recibido de Alemania antes de la expedición. Ohnmacht, antes del viaje de Stammberger, de hecho había presenciado un resbalón de su amigo con esas botas, cuando estuvieron en una montaña juntos. De acuerdo a Ohnmacht, Stammberger le había preguntado si él querría ir con él a Tirich Mir para abrir una nueva ruta de ascenso, pero Ohnmacht no pudo acompañarlo.

Ohnmacht asimismo señaló que Stammberger también quería llevarse consigo a su mujer Janice, quien por compromisos de trabajo tampoco pudo ir. Ohnmacht dijo en ese comentario que todo el asunto acerca de las conexiones de Stammberger con la CIA, luchando junto a los muyahidines, todo esto fue una historia inventada porque alguien quiso hacer una película para Hollywood sobre la desparicición de Stammberger. Ohnmacht rechazó categóricamente aquella teoría conspiranoica de espionaje. "Fritz era una individuo de extremos, lo que lo hacía diferente y especial”, dijo Ohnmacht en su comentario en el portal Aspen Times, y recalcó que Stammberger habría sido víctima de un fatal accidente durante su intento de ascender Tirich Mir.