Gasol, sin piedad con los niños: "No me suele gustar dejarme ganar"

La ambiciosa mentalidad de Pau Gasol le ha llevado a convertirse en uno de los mejores jugadores de baloncesto españoles de la historia, coleccionando medallas —tres preseas olímpicas, un oro mundial y tres europeos— y títulos —dos anillos de la NBA y tres ACB— en una extensa carrera de dos décadas.

Esa hambre ganadora no ha disminuido ni con su retirada, hace ya dos años. Tampoco con sus rivales. Y es que el exjugador de Los Angeles Lakers reconoció este pasado jueves en Martínez y Hermanos que su competitividad no cambia ni al jugar con niños.

"Me han contado antes que cuando juegas con los niños en la selección, no dejas ganar a los niños", le preguntaba el presentador del programa de Movistar +, Dani Martínez, conteniendo la risa.

"No, no suelo", decía muy serio el catalán, haciendo reír al público y al comunicador. "A veces bajo un poco el listón porque tampoco quiero que se sientan... quiero que se lo pasen bien, pero siempre hay uno que va un poquito más subidito y hay que bajarlo", explicaba Gasol. Y matizaba: "No es picarme, es educar y motivar".

Martínez señalaba entonces en tono jocoso que era "para que sepa que en la vida se gana y se pierde", ante lo que el que fuese ala-pívot de la selección española señalaba que la lección a aprender era que, "cuando vas contra un jugador profesional, tienes que esforzarte, hacerlo mejor y seguir trabajando".

Gasol también contó una anécdota durante una competición de tiros junto a un niño con una pierna amputada. "Me quería ganar... me parece bien, pero yo tiraba y al final ganaba, y él se mosqueaba", narraba el catalán, que le explicaba al pequeño que él se dedicaba profesionalmente al baloncesto.

"No eres capaz de dejarte", le decía el presentador, algo que él no dudó en admitir. "No me suele gustar dejarme [ganar]", concluyó. "Es antinatural", añadía con una sonrisa.