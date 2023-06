El detalle de Riquelme con Messi y Maradona en su partido de despedida: "Los dos más grandes que yo vi en mi vida"

En la pasada madrugada, Juan Román Riquelme celebró su partido de despedida, ocho años después de su retirada. El ídolo de Boca congregó a leyendas argentinas como Lionel Messi, Pablo Aimar o Martín Palermo para celebrar por todo lo alto su tan esperado adiós.

Tras el encuentro, que enfrentó a un combinado de la selección de Argentina y otro de Boca Juniors, el centrocampista dio un emotivo discurso en el que se acordó de sus inicios, su amor por el equipo de la Bombonera y el fútbol y de históricos argentinos como Maradona o José Pékerman.

"Llegué en el 96 y tuve la suerte de que entré en una película, en la película más linda que le puede pasar a una persona", comenzó diciendo Riquelme. Después, se acordó de esos primeros años pegado a una pelota: "Yo soñaba de chiquito con ser futbolista. Cuando corría en Don Torcuato quería ser el Beto Márcico, Maradona, el Manteca. Y después los tuve de compañeros. Hoy vinieron los jugadores de la Selección. Sólo puedo decirles muchas gracias".

Para toda la vida 🔟💙💛💙 pic.twitter.com/E60RxkexEZ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 25, 2023

No pudo olvidarse de los entrenadores que más le marcaron en su trayectoria deportiva como Pékerman, al que deseó que "sea muy feliz", Alfio Basile, quien le "ha enseñado como deportista y mucho más como persona", y Carlos Bianchi, quizá el más especial: "Es el culpable de que todos los bosteros pensemos que ganar la Copa Libertadores es muy fácil. La culpa es suya. Que la gente nos tenga cariño es porque el señor nos enseñó a competir, a ser mejores".

También recordó a Diego Armando Maradona, a quien se refirió entre los aplausos de la afición como "el más grande" que vio de pequeño. Además, le rindió homenaje poniéndose la elástica de Boca del 'Pelusa'.

Un beso al cielo, Diego 🔟🙌 pic.twitter.com/8UCwSh3wMK — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 26, 2023

Y a Messi, allí presente, también se dirigió con unas bonitas palabras: "Pasó el tiempo, me fui poniendo más viejo y tuve la suerte que jugué con alguien increíblemente grande. No sé si más grande que Maradona, pero son los dos más grandes que yo vi en mi vida. Es maravilloso tenerlo hoy acá".

Precisamente al nuevo jugador del Inter de Miami le agradeció su presencia en el partido porque debería estar de vacaciones. "Agradecido porque me dijiste siempre que sí. Tener la suerte de tenerte acá es inolvidable. Espero que la hayas pasado bien. Te quiero mucho", afirmó.

Por último, recalcó que está tremendamente orgulloso de haber vivido del fútbol. "Vuelvo a repetir, el 10 de noviembre entré en una película. De chico soñaba ser futbolsta nada más. No puedo recibir tanto cariño de todos ustedes. El fútbol me dio demasiado. Mi papá me hizo bostero y sé que voy a morir bostero. Sólamente decirles gracias. Cada día que me levanto le pido a Dios que podamos seguir teniendo esta relación, este respeto. Sin ustedes no podría vivir", añadió.