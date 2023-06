Así será la consulta sobre el cambio de escudo del Atlético provocada por el enfado de la afición

Desde la temporada 2017 - 2018, en la afición del Atlético de Madrid existe un runrún generalizado debido a los numerosas transformaciones que hubo de un momento a otro dentro del club colchonero: el cambio de estadio al Metropolitano, un nuevo posible himno (finalmente no se realizó), la alteración que se ha producido últimamente en sus equipaciones y, sobre todo, lo que más enfadó a los aficionados atléticos fue la modificación del escudo sin una consulta previa del club.

Desde entonces, gran parte de los seguidores atléticos han realizado un sinfín de protestas y manifestaciones con tal de recuperar "su escudo más preciado". Tras varios años donde no ha cesado esta idea y después de llegar a un acuerdo con la Comisión Social del Atlético (formada por socios del club) en una reunión prevista durante este pasado jueves, los dirigentes rojiblancos han decidido escuchar a sus aficionados y fijar una fecha de votación para una posible vuelta al símbolo antiguo.

¿Cómo, dónde y quién puede realizar la votación?

El Atlético de Madrid durante este pasado jueves ha enviado a sus respectivos abonados y socios no abonados un correo electrónico donde explican las pautas a seguir para realizar la votación de cara al cambio de escudo. En dicho email, el club rojiblanco informó a sus seguidores que el sistema de elección de escudo se realizará a través de la página web del club, es decir, no se podrá votar por ninguna otra vía que no sea por internet.

Por otro lado, el socio colchonero que esté de acuerdo con el símbolo actual no tendrá que realizar dicha votación en la web: "Si, por el contrario, estás conforme con la situación actual o consideras que no es relevante o conveniente plantear un nuevo cambio de escudo en estos momentos, no es necesario que hagas nada", añadió el Atlético de Madrid en el comunicado.

CONSULTA👇🏼



- Acceder



- ¿Considera conveniente la vuelta al anterior escudo?



- Seleccionar "Si, lo considero conveniente"



- Despues de afirmar dos pantallas más, dar a FINALIZAR, sino no contabiliza. pic.twitter.com/20tUdnVKFD — Camisetas Retro Atleti (@RetroAtleti) June 24, 2023

A partir de las 10:00 horas de este sábado 24 de junio hasta las 18:00 horas del domingo 25, se podrá realizar dicha votación en las plataformas oficiales del Club Atlético de Madrid. En dicho referéndum, todos los socios (abonados o no abonados) sin límite de edad, es decir, los niños también pueden elegir el tipo de escudo que más le represente, tendrán el poder de ejercer su derecho a voto.

La afición atlética se mueve por las calles

Entre la afición del Atleti se ha creado una especie de iniciativa para que la noticia de la votación llegue a todos los rincones donde exista un socio del club rojiblanco: durante la mañana de este pasado viernes se ha podido observar que ciertos aficionados se han echado a la calle para colgar y pegar carteles con toda la información acerca de la votación de escudo. En el comunicado reza que toda aquella persona que quiera y no pueda votar debido a sus circunstancias personales (no sabe como o no tiene medios para hacerlo) puede ponerse en contacto con este grupo para que ellos le ayuden a realizar dicho proceso.

En unas 2 horas 2 personas hemos pegado 50 carteles por toda Fuenlabrada. Nos hemos centrado en estaciones de cercanias y metro, paradas de bus y entradas a centros comerciales. Aportemos cada uno nuestro granito de arena, sino puedes 50 q sean 5. Juntos podemos. #ElEscudoDeTodos pic.twitter.com/br4KGjAToN — Tesi (@Tesi_77) June 23, 2023

No obstante, este primer movimiento del club será como una especie de sondeo o consulta para saber cual es la opinión de los más de 130.000 socios que forman parte de la afición atlética. Una vez finalizado el plazo y si la votación es favorable a favor del escudo antiguo, los dirigentes tendrían que dar un paso más a lo largo de la temporada y notificar el día y la hora de un referéndum definitivo.

Comunicado del Club Atlético de Madrid

"La Comisión Social, reunida en el Cívitas Metropolitano el jueves 22 de junio, solicitó al club realizar una consulta inmediata entre nuestros socios sobre la conveniencia de volver al escudo anterior, que el club se ha comprometido a realizar este fin de semana.

Algunos aficionados opinan que es necesario volver al escudo anterior. Debemos valorar la situación con rigor y cuantificar cuántos socios lo consideran conveniente. Si éste es tu caso, puedes manifestarlo a través de esta consulta, que estará activa de manera ininterrumpida, desde el sábado 24 de junio a las 10:00 horas hasta el domingo 25 de junio a las 18:00, y en la que podrán participar los socios que estuvieran dados de alta antes de las 13:00 horas del 23 de junio de 2023.

Si, por el contrario, estás conforme con la situación actual o consideras que no es relevante o conveniente plantear un nuevo cambio de escudo en estos momentos, no es necesario que hagas nada.

En función de los resultados obtenidos, el club tomará las decisiones que sean más convenientes para el Atlético de Madrid en su globalidad, manteniendo el equilibrio entre lo social, lo económico y lo deportivo. Un notario dejará debida constancia tanto del procedimiento empleado para realizar la consulta como del resultado de la misma".

Las leyendas del club apoyan el cambio

Después de conocerse la decisión del club en realizar dicha votación, la noticia se ha hecho eco en todos los sectores del Atlético de Madrid y las reacciones de las leyendas del equipo colchonero a lo largo de su historia no han tardado en aparecer: Abel Resino, David Villa, el propio Koke, Kiko Narváez, Gabriel Fernández, el 'Petete' Correa, Saúl, Juanfran Torres, Raúl García, Mario Suárez, Paolo Futre, Tiago Mendes, Antoine Griezmann, Diego Godín, Fernando Torres y Diego Pablo Simeone (entre un sinfín de futbolistas), han mostrado su deseo por la vuelta del escudo anterior con una publicación en su cuenta de Instagram, donde aparecían con la camiseta rojiblanca junto al antiguo símbolo. La pelota está en el tejado de la afición atlética.

Justo a la hora que empezaba la consulta, Diego Pablo Simeone ha puesto esta imagen dejando claro que él también hace campaña para que vuelva el escudo anterior. pic.twitter.com/gcoTg9F4nG — La Colchonería (@la_colchoneria) June 24, 2023